Санта Димопулос поучает украинцев из-за теракта в России

Певица Санта Димополус. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Украинская певица Санта Димопулос выразила соболезнования россиянам по поводу теракта в "Крокус Сити Холл", который произошел 22 марта в Подмосковье.

Звезда написала об этом в Instagram.

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Певица Санта Димопулос выразила соболезнования семьям погибших россиян в теракте. По предварительной информации, там убили до 140 человек, а также травмировано до 200 человек.

Звезда с начала полномасштабного вторжения активно поддерживала Украину, впрочем сейчас ей стало жалко россиян.

"Смерти невинных людей, война, терроризм — это абсолютное зло. Ничто не заставит меня желать людям смерти. И я сочувствую семьям погибших. Мы только гости на этой планете и вместо того, чтобы наблюдать и любить, мы уничтожаем", — написала танцовщица.

Сторез Санты Димополус. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Звезда считает, что украинцы не должны ликовать гибели россиян в этом теракте. По ее словам, то, что они напали на Украину и убили тысячи гражданских, не дает морального права желать им смерти.

"Даже если мы классифицируем кого-то, как трусов из-за умолчания и молчаливого согласия на то, что происходит с украинским народом — это никому не дает права радоваться смертям. Потому что зло остается злом" , — добавила звезда.

Отметим, что руководство РФ пытается обвинить в теракте Украину. Хотя Офис президента заявил о непричастности. Это подтвердили и западные страны, США и Великобритания. Официально себя признала виновным в теракте организация ИГИЛ.

Напомним, "прирученный" российский певец Шаман выпустил песню о теракте и нарвался на хейт. Также ведущая Тина Канделаки припомнила сталинские нарративы.