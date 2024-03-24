Путіністка Канделакі закликала повернути смертну страту та згадала Сталіна

Російська пропагандистка, продюсерка Тіна Канделакі. Фото: росЗМІ

Після теракту в московському ТРЦ "Крокус" деякі пропутінські знаменитості почали висловлювати радикальні меседжі у своїх соцмережах. Так, наприклад, телеведуча, продюсерка Тіна Канделакі закликає повернути смертну страту у РФ.

Про це вона написала у своєму Telegram.

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Путіністка, яка свого часу активно працювала на українському телебаченні (була ведучою популярного проєкту "Найрозумніший") зараз є заступником генерального директора "Газпром-медіа" та продюсеркою багатьох федеральних телеканалів. 48-річна пропагандистка заявила, що "колективний Захід" завжди ненавидів росіян, а повномасштабна війна, яку вона називає СВО (спеціальна військова операція) "зірвала" всі маски.

"Час компромісів та поступок зруйновано, спалено, розтоптано. Назавжди. Але не сьогодні та не вчора. Ворог давно зрозумілий. Він сам усе сказав. Попіл нашої ворожнечі ніколи не застеляв російській людині очі. Мертві вимагають відплати. І тоді, і зараз", — заявила Канделакі.

Аби посилити свою публікацію путіністка згадала фразу радянського диктатора Йосипа Сталіна: "Час сказати рішуче і безповоротно, що з ворогами треба битися, а не погоджуватися". Канделакі зауважила — вона повністю згодна з цією фразою, і, мовляв, зараз про гуманізм мови не може бути.

"Я вважаю, що коли всі імена буде названо, суд має бути у прямому ефірі: показово і на весь світ. За радянських часів була чудова практика, і дуже шкода, що смертної кари зараз немає. Таким ворогам лише найвища міра покарання — розстріл", — підсумувала пропагандистка.

Російська пропагандистка Тіна Канделакі. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадниця Таїсія Повалій подякувала окупантам за порятунок на тлі смертельного обстрілу в Запоріжжі. Також ми розповідали, що у Литві скасували концерт італійського співака, який розважав росіян.