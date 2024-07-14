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Санта Димопулос оправдывает общение с россиянами

14 июля 2024 15:06
Антонина Завадская - Редактор
Санта Димопулос не прекратит дружбу с россиянами.
Украинская певица Санта Димопулос. Фото: instagram/santadimopulos
Антонина Завадская - Редактор

Украинская певица Санта Димопулос еще раз объяснила, почему продолжает общаться с россиянами. Хотя Россия атаковала Украину и продолжает террористические действия.

Об этом звезда рассказала в Instagram.

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Звезда постоянно сталкивается с хейтом из-за того, что продолжает поддерживать связь с жителями РФ. Впрочем, Санта не собирается отказываться от друзей из-за их национальности. Она считает, что у них все есть в жизни правильные ориентиры.

"Потому что я не распределяю людей на расы, верования, цвет кожи… Потому что мои друзья, в первую очередь, люди, у которых правильные ориентиры и доброе сердце. Я бы не общалась с людьми, которые оправдывают или поддерживают нападение на мою страну", — объяснила артистка.

Санта Димопулос продолжает дружить с россиянами. Фото: instagram/santadimopulos
Санта Димопулос продолжает дружить с россиянами. Фото: instagram/santadimopulos

Напомним, певица Санта Димопулос похвасталась роскошным подарком от любимого мужчины. Также барабанщицу из освободили из-за ее выступления на скандальной свадьбе с Монатиком.

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