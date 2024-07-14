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Санта Дімопулос виправдовує спілкування з росіянами

14 липня 2024 15:06
Антоніна Завадська - Редактор
Санта Дімопулос не припинить дружбу з росіянами — причини
Українська співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram/santadimopulos
Антоніна Завадська - Редактор

Українська співачка Санта Дімопулос вкотре пояснила, чому продовжує спілкуватися з росіянами. Хоча Росія атакувала Україну і провжує терористичні дії.

Про це зірка розповіла в Instagram. 

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Зірка постійно зіштовхується з хейтом через те, що продовжує підтримувати зв'язок із жителями РФ. Втім, Санта не збирається відмовлятися від друзів через їхню національність. Вона вважає, що вони всі мають в житті правильні орієнтири.

"Тому що я не розподіляю людей на раси, вірування, колір шкіри…Тому що мої друзі, першою чергою, люди, у яких правильні орієнтири та добре серце. Я б не спілкувалася з людьми, які виправдовують чи підтримують напад на мою країну", — пояснила артистка.

Санта Дімопулос продовжує дружити з росіянами. Фото: instagram/santadimopulos
Санта Дімопулос продовжує дружити з росіянами. Фото: instagram/santadimopulos

Нагадаємо, співачка Санта Дімопулос похизувалась розкішним подарунком від коханого чоловіка.  Також барабанницю звільнили через її виступ на скандальному весіллі з Монатіком. 

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