Санта Димопулос рассказала о том, готова ли к новым отношениям после развода

Украинская певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Недавно бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос сообщила о разводе с бизнесменом Игорем Кучеренко. Артистка призналась, находится ли сейчас в новых отношениях.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

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Поклонники поинтересовались у певицы, хотела бы она сейчас погружаться в новые отношения и выйти замуж. Звезда призналась, что еще не успела оправиться от развода.

Артистка сообщила, что сейчас она сконцентрировалась на работе и саморазвитии, и совсем не думает о новых отношениях.

Она уверена, что любовь приходит тогда, когда её совсем не ждешь.

"Да вы что? Я только вышла из отношений, какое замужество? Если честно, я даже не думаю об этом. Я занимаюсь собой, своим развитием, я пока хочу быть в отношениях с собой. А также я уверена, все дорогое сердцу и волшебное происходит тогда, когда этого не ждешь", — отметила певица.

Украинская певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Звезда рассказала о том, что сейчас одна и пошутила, что сейчас она сама для себя бойфренд.

Украинская певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Напомним, Санта Димопулос в начале апреля объявила о том, что разошлась с бизнесменом Игорем Кучеренко после 11 лет брака. Она заявила, что их отношения дошли до конца "без драмы, без потрясений и без оскорблений".

Напомним, MamaRika призналась, что ее брак с шоуменом Сергеем Середой переживает кризис. Также мы рассказывали, что звезда "Лиги смеха" официально развелся и показал новую любимую.