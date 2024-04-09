Санта Дімопулос розповіла про те, чи готова до нових стосунків після розлучення

Українська співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Нещодавно колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос повідомила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком. Артистка зізналася чи перебуває зараз у нових стосунках.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Шанувальники поцікавились у співачки, чи хотіла б вона зараз поринати у нові стосунки та вийти заміж. Зірка зізналася, що ще не встигла оговтатись від розлучення.

Артистка повідомила, що зараз вона сконцентрувалася на роботі та саморозвитку і зовсім не думає про нові стосунки.

Вона впевнена, що кохання приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш.

"Та ви що? Я тільки вийшла зі стосунків, яке заміжжя? Якщо чесно, я навіть не думаю про це. Я займаюся собою, своїм розвитком, я поки хочу бути у стосунках із собою. А також я впевнена, усе дороге серцю і чарівне відбувається тоді, коли цього не чекаєш", — зазначила співачка.

Українська співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Зірка розповіла про те, що зараз одна та пожартувала, що зараз вона сама для себе є бойфрендом.

Українська співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Нагадаємо, Санта Дімопулос на початку квітня оголосила про те, що розійшлася з бізнесменом Ігорем Кучеренком після 11 років шлюбу. Вона заявила, що їх стосунки дійшли до кінця "без драми, без потрясінь та без образ".

Нагадаємо, MamaRika зізналася, що її шлюб з шоуменом Сергієм Середою переживає кризу. Також ми розповідали, що зірка "Ліги сміху" офіційно розлучився та показав нову кохану.