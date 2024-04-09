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Санта Дімопулос зізналася, чи вільне її серце після розлучення з бізнесменом

9 квітня 2024 13:51
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Санта Дімопулос розповіла про те, чи готова до нових стосунків після розлучення
Українська співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Нещодавно колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос повідомила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком. Артистка зізналася чи перебуває зараз у нових стосунках.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Шанувальники поцікавились у співачки, чи хотіла б вона зараз поринати у нові стосунки та вийти заміж. Зірка зізналася, що ще не встигла оговтатись від розлучення.

Артистка повідомила, що зараз вона сконцентрувалася на роботі та саморозвитку і зовсім не думає про нові стосунки.

Вона впевнена, що кохання приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш.

"Та ви що? Я тільки вийшла зі стосунків, яке заміжжя? Якщо чесно, я навіть не думаю про це. Я займаюся собою, своїм розвитком, я поки хочу бути у стосунках із собою. А також я впевнена, усе дороге серцю і чарівне відбувається тоді, коли цього не чекаєш", — зазначила співачка.

Особисте життя Санти Дімопулос
Українська співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Зірка розповіла про те, що зараз одна та пожартувала, що зараз вона сама для себе є бойфрендом.

Кохання Санти Дімопулос
Українська співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Нагадаємо, Санта Дімопулос на початку квітня оголосила про те, що розійшлася з бізнесменом Ігорем Кучеренком після 11 років шлюбу. Вона заявила, що їх стосунки дійшли до кінця "без драми, без потрясінь та без образ".

Нагадаємо, MamaRika зізналася, що її шлюб з шоуменом Сергієм Середою переживає кризу. Також ми розповідали, що зірка "Ліги сміху" офіційно розлучився та показав нову кохану.

шлюб
розлучення
особисте життя
Санта Дімопулос
відносини
Кохання
українські зірки

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