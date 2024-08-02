Сара Джессика Паркер показалась на Играх в Париже

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер вместе с семьей посетила Олимпийские игры в Париже. Ее родные насладились увлекательным путешествием.

Об этом пишет Page Six.

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Звезда сериала "Секс в большом городе" поделилась с поклонниками редким семейным фото с мужем Мэтью Бродериком и тремя детьми — 21-летним сыном Джеймсом и 15-летними дочерьми-близнецами Табитой и Лореттой.

Для выхода Паркер выбрала длинное белое платье, которое дополнило стильными солнцезащитными очками.

Ее муж надел темно-синюю кофту и серую футболку. Он дополнил свой образ синей бейсболкой. Семья Паркер позировала перед камерой на фоне стадиона с надписью "Париж 2024".

Актриса Сара Джессика Паркер с семьей. Фото:

Instagram/@jwbr0derick

Дети Сары Джессики Паркер на стадионе в Париже. Фото:

Instagram/@jwbr0derick

Напомним, стилисты уже показали несколько новых образов Керри Брэдшоу в сериале "И просто так...". Также юбку Керри Брэдшоу из сериала продали за сумасшедшие деньги.