Сара Джессіка Паркер показалася на Іграх у Парижі

Голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер разом з сім'єю відвідала Олімпійські ігри в Парижі. Її рідні насолодилися захоплюючою мандрівкою.

Про це пише Page Six.

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Зірка серіалу "Секс у великому місті" поділилася із шанувальниками рідкісним сімейним фото з чоловіком Метью Бродеріком і трьома дітьми — 21-річним сином Джеймсом та 15-річними доньками-близнючками Табітою і Лореттою.

Для виходу Паркер обрала довгу білосніжну сукню, яку доповнила стильними сонцезахисними окулярами.

Її чоловік одягнув темно-синю кофту та сіру футболку. Він доповнив свій образ синьою бейсболкою. Родина Паркер позувала перед камерою на тлі стадіону із написом "Париж 2024".

Акторка Сара Джессіка Паркер з родиною. Фото:

Instagram/@jwbr0derick

Діти Сари Джессіки Паркер на стадіоні в Парижі. Фото:

Instagram/@jwbr0derick

Нагадаємо, стилісти вже показали кілька нових образів Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так...". Також спідницю Керрі Бредшоу з серіалу продали за шалені гроші.