Сара Джессіка Паркер показалася на Іграх у Парижі

Сара Джессіка Паркер з родиною відвідала Олімпіаду у Парижі
Голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер разом з сім'єю відвідала Олімпійські ігри в Парижі. Її рідні насолодилися захоплюючою мандрівкою.
Про це пише Page Six.
Сара Джессіка Паркер на Іграх
Зірка серіалу "Секс у великому місті" поділилася із шанувальниками рідкісним сімейним фото з чоловіком Метью Бродеріком і трьома дітьми — 21-річним сином Джеймсом та 15-річними доньками-близнючками Табітою і Лореттою.
Для виходу Паркер обрала довгу білосніжну сукню, яку доповнила стильними сонцезахисними окулярами.
Її чоловік одягнув темно-синю кофту та сіру футболку. Він доповнив свій образ синьою бейсболкою. Родина Паркер позувала перед камерою на тлі стадіону із написом "Париж 2024".
Нагадаємо, стилісти вже показали кілька нових образів Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так...". Також спідницю Керрі Бредшоу з серіалу продали за шалені гроші.
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