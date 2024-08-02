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Сара Джессіка Паркер з родиною відвідала Олімпіаду у Парижі

2 серпня 2024 12:12
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Сара Джессіка Паркер показалася на Іграх у Парижі
Голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/sarahjessicaparker
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер разом з сім'єю відвідала Олімпійські ігри в Парижі. Її рідні насолодилися захоплюючою мандрівкою.

Про це пише Page Six.

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Сара Джессіка Паркер на Іграх

Зірка серіалу "Секс у великому місті" поділилася із шанувальниками рідкісним сімейним фото з чоловіком Метью Бродеріком і трьома дітьми — 21-річним сином Джеймсом та 15-річними доньками-близнючками Табітою і Лореттою. 

Для виходу Паркер обрала довгу білосніжну сукню, яку доповнила стильними сонцезахисними окулярами.

Її чоловік одягнув темно-синю кофту та сіру футболку. Він доповнив свій образ синьою бейсболкою. Родина Паркер позувала перед камерою на тлі стадіону із  написом "Париж 2024".

Сара Джессіка Паркер у Парижі
Акторка Сара Джессіка Паркер з родиною. Фото:
Instagram/@jwbr0derick
Сара Джессіка Паркер на Олімпіаді-2024
Діти Сари Джессіки Паркер на стадіоні в Парижі. Фото:
Instagram/@jwbr0derick

Нагадаємо, стилісти вже показали кілька нових образів Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так...". Також спідницю Керрі Бредшоу з серіалу продали за шалені гроші.

Франція родина Олімпійські ігри Париж Сара Джессіка Паркер Секс у великому місті Олімпіада-2024 закордонні зірки

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