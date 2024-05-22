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Сара Джессика Паркер очаровала соблазнительным образом на съемках сериала "И просто так"

22 мая 2024 23:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Сара Джессика Паркер надела прозрачное платье на съемки сериала "И просто так" - видео
Американская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/enews
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Съемки нового сезона сериала "И просто так" продолжаются. Главная героиня Керри Брэдшоу, которую играет известная Сара Джессика Паркер, поражает обольстительными образами.

Один из них она выложила в Instagram.

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На съемках 21 мая актриса Сара Джессика Паркер примерила платье от Simone Rocha коллекции весна-лето 2024 года. Прозрачное платье со вшитыми розами эффектно подчеркнула ее роскошное тело.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SIMONE ROCHA (@simonerocha_)

Дополняли наряды пестрые босоножки от Aquazzura, а также украшения от брендов Heili Rocks, kWIT Jewelry и Marlo Laz. В руке звезда держала винтажную сумочку и открытку от Эйдана Шоу — последний любимый Керри Брэдшоу.

Американская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/simonerocha
Американская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/simonerocha
Американская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/enews
Американская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/enews
Американская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/simonerocha_/
Американская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/simonerocha_/

Напомним, мы рассказывали о чем будет третий сезон сериала "И просто так". Также юбку Керри Брэдшоу из сериала продали за сумасшедшие деньги.

США
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Сара Джессика Паркер
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