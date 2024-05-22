Сара Джессика Паркер надела прозрачное платье на съемки сериала "И просто так" - видео

Сара Джессика Паркер очаровала соблазнительным образом на съемках сериала "И просто так"
Съемки нового сезона сериала "И просто так" продолжаются. Главная героиня Керри Брэдшоу, которую играет известная Сара Джессика Паркер, поражает обольстительными образами.
Один из них она выложила в Instagram.
Сара Джессика Паркер появилась с роскошным декольте и романтическими розами
На съемках 21 мая актриса Сара Джессика Паркер примерила платье от Simone Rocha коллекции весна-лето 2024 года. Прозрачное платье со вшитыми розами эффектно подчеркнула ее роскошное тело.
Дополняли наряды пестрые босоножки от Aquazzura, а также украшения от брендов Heili Rocks, kWIT Jewelry и Marlo Laz. В руке звезда держала винтажную сумочку и открытку от Эйдана Шоу — последний любимый Керри Брэдшоу.
Напомним, мы рассказывали о чем будет третий сезон сериала "И просто так". Также юбку Керри Брэдшоу из сериала продали за сумасшедшие деньги.
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