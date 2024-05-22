Сара Джессика Паркер надела прозрачное платье на съемки сериала "И просто так" - видео

Американская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/enews

Съемки нового сезона сериала "И просто так" продолжаются. Главная героиня Керри Брэдшоу, которую играет известная Сара Джессика Паркер, поражает обольстительными образами.

Один из них она выложила в Instagram.

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На съемках 21 мая актриса Сара Джессика Паркер примерила платье от Simone Rocha коллекции весна-лето 2024 года. Прозрачное платье со вшитыми розами эффектно подчеркнула ее роскошное тело.

Дополняли наряды пестрые босоножки от Aquazzura, а также украшения от брендов Heili Rocks, kWIT Jewelry и Marlo Laz. В руке звезда держала винтажную сумочку и открытку от Эйдана Шоу — последний любимый Керри Брэдшоу.

Американская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/simonerocha

Американская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/enews

Американская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/simonerocha_/

Напомним, мы рассказывали о чем будет третий сезон сериала "И просто так". Также юбку Керри Брэдшоу из сериала продали за сумасшедшие деньги.