Сара Джессіка Паркер вдягнула прозору сукню на зйомки серіалу "І просто так" — відео

Американська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/enews

Знімання нового сезону серіалу "І просто так" продовжуються. Головна героїня Керрі Бредшоу, яку грає відома Сара Джессіка Паркер, вражає звабливими образами.

Один з них вона виклала в Instagram.

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На зніманнях 21 травня акторка Сара Джессіка Паркер приміряла сукню від Simone Rocha колекції весна-літо 2024. Прозора сукня з вшитими трояндами ефектно підкреслила її розкішне тіло.

Доповнювали вбрання строкаті босоніжки від Aquazzura, а також прикраси від брендів Heili Rocks, kWIT Jewelry та Marlo Laz. У руці зірка тримала вінтажну сумочку та листівку від Ейдана Шоу — останній коханий Керрі Бредшоу.

Американська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/simonerocha

Американська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/enews

Американська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/simonerocha_/

Нагадаємо, ми розповідали про що буде третій сезон серіалу "І просто так". Також спідницю Керрі Бредшоу з серіалу продали за шалені гроші.