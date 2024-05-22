Сара Джессіка Паркер вдягнула прозору сукню на зйомки серіалу "І просто так" — відео

Сара Джессіка Паркер зачарувала спокусливим образом на зйомках серіалу "І просто так"
Знімання нового сезону серіалу "І просто так" продовжуються. Головна героїня Керрі Бредшоу, яку грає відома Сара Джессіка Паркер, вражає звабливими образами.
Один з них вона виклала в Instagram.
Сара Джессіка Паркер з'явилась з розкішним декольте та романтичними трояндами
На зніманнях 21 травня акторка Сара Джессіка Паркер приміряла сукню від Simone Rocha колекції весна-літо 2024. Прозора сукня з вшитими трояндами ефектно підкреслила її розкішне тіло.
Доповнювали вбрання строкаті босоніжки від Aquazzura, а також прикраси від брендів Heili Rocks, kWIT Jewelry та Marlo Laz. У руці зірка тримала вінтажну сумочку та листівку від Ейдана Шоу — останній коханий Керрі Бредшоу.
Нагадаємо, ми розповідали про що буде третій сезон серіалу "І просто так". Також спідницю Керрі Бредшоу з серіалу продали за шалені гроші.
Читайте Новини.LIVE!