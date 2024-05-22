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Сара Джессіка Паркер зачарувала спокусливим образом на зйомках серіалу "І просто так"

22 травня 2024 23:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Сара Джессіка Паркер вдягнула прозору сукню на зйомки серіалу "І просто так" — відео
Американська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/enews
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Знімання нового сезону серіалу "І просто так" продовжуються. Головна героїня Керрі Бредшоу, яку грає відома Сара Джессіка Паркер, вражає звабливими образами.

Один з них вона виклала в Instagram.

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На зніманнях 21 травня акторка Сара Джессіка Паркер приміряла сукню від Simone Rocha колекції весна-літо 2024. Прозора сукня з вшитими трояндами ефектно підкреслила її розкішне тіло. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SIMONE ROCHA (@simonerocha_)

Доповнювали вбрання строкаті босоніжки від Aquazzura, а також прикраси від брендів Heili Rocks, kWIT Jewelry та Marlo Laz. У руці зірка тримала вінтажну сумочку та листівку від Ейдана Шоу — останній коханий Керрі Бредшоу.

Американська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/simonerocha
Американська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/simonerocha
Американська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/enews
Американська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/enews
Американська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/simonerocha_/
Американська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/simonerocha_/

Нагадаємо, ми розповідали про що буде третій сезон серіалу "І просто так". Також спідницю Керрі Бредшоу з серіалу продали за шалені гроші.

США
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Сара Джессіка Паркер
проєкт Секс і місто
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