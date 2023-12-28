Саша Бо впервые показала свое тело после родов
Известная блоггерша Саша Бо впервые публично продемонстрировала фигуру после недавней беременности и родов. Ее тело выглядит подтянутым.
Звезда выложила фотографию в instagram.
Саша Бо показала живот после беременности
Блоггерша Саша Бо поделилась фотографией, где видно, как ее тело изменилось после родов. Недавно она родила дочь Веру и это уже ее третий ребенок.
Саша Бо сделала фото в зеркале после утреннего купания.
"36 дней после родов. Нравлюсь себе утром, под вечер живот снова вырастает", — подписала фото блоггерша.
Саша Бо выглядит счастливой вместе со своим ребенком и, как говорит, сидит в декрете. Она уменьшила свою блоггерскую нагрузку и лишь иногда выставляет публикации.
Ранее Саша Бо окрестила дочь Веру.
Напомним, что Илона Гвоздева показала, как увеличила грудь.
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