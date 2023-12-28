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Саша Бо впервые показала свое тело после родов

28 декабря 2023 09:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Саша Бо впервые показала свое тело после родов
Блоггерша Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Известная блоггерша Саша Бо впервые публично продемонстрировала фигуру после недавней беременности и родов. Ее тело выглядит подтянутым.

Звезда выложила фотографию в instagram.

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Блоггерша Саша Бо поделилась фотографией, где видно, как ее тело изменилось после родов. Недавно она родила дочь Веру и это уже ее третий ребенок.

Саша Бо сделала фото в зеркале после утреннего купания.

"36 дней после родов. Нравлюсь себе утром, под вечер живот снова вырастает", — подписала фото блоггерша.

Саша Бо
Блоггерша Саша Бо после беременности. Фото: instagram.com/sashaabo/

Саша Бо выглядит счастливой вместе со своим ребенком и, как говорит, сидит в декрете. Она уменьшила свою блоггерскую нагрузку и лишь иногда выставляет публикации.

Саша Бо
Блоггерша Саша Бо с дочерью. Фото: instagram.com/sashaabo/

Ранее Саша Бо окрестила дочь Веру.

Напомним, что Илона Гвоздева показала, как увеличила грудь.

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