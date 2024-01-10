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Саша Бо забрала авто для ЗСУ, которое еще полгода назад должно было поехать на фронт

10 января 2024 19:52
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Саша Бо забрала авто для ЗСУ, которое еще полгода назад должно было поехать на фронт
Саша Бо с командой, закрывшей сбор на авто. Фото: instagram.com/sashaabo
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Блогер Саша Бо нашла и забрала авто, на которое полгода назад собрала деньги с подписчиками. Посредник объяснил, почему так произошло.

Звезда рассказала об этом в instagram.

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Мобильное СТО не уехало на фронт, потому что мастера боялись призыва

Блогер Саша Бо, попавшая в скандал из-за не отправленного автомобиля на фронт, исправила ситуацию.

Она вместе с благотворительным фондом "Тарнавских" собрала 848 750 гривен, на которые было оборудовано мобильное СТО для украинских военных. Автомобиль был готов еще 31 июля 2023 года, однако на фронт так и не уехал. Его держал во дворе под окнами посредник Александр Чепур.

Он, по его словам, военный АТО и имеет свою общественную организацию. Мужчина для медиа и блогера объяснил, как это произошло.

Александр Чепура
Александр Чепур. Фото: instagram.com/sashaabo

Александр попал в серьезное ДТП, находился в больнице, а его команда мастеров не хотела ехать на фронт без него. Они боялись мобилизации.

"Попали в серьезное ДТП, моя мама была в реанимации. Без меня люди, которые должны ремонтировать, не хотели ехать, потому что вручат повестки. Вот сейчас есть 5 специалистов, которые готовы ехать. Я, когда был в больнице просил, чтобы ехали без меня, они отказались. Кроме моториста, потому что он старший мужчина. Мы думали весной поехать уже новым коллективом", — рассказал Александр Чепура.

Важно понимать, что это был проект не просто передачи автомобиля, а именно чтобы мобильное СТО поехало вместе с гражданскими мастерами, которые помогали бы военным чинить технику.

Что дальше будет с мобильным СТО

Саша Бо рассказала, что она забрала машину. Ее ждет техническая проверка, а впоследствии она наконец будет использована по назначению.

"Друзья, авто мы забрали. Я целый день на это потратила, но наконец-то забираем, чтобы сделать завтра полный чек-ап, проверить машина ли готова выполнять свою задачу и Платон вместе с Назаром лично отвезут автомобиль на передовую. Также будет видео- и фотоотчет, чтобы машина была передана прямо в руки военным", — сообщила блогер.

Саша Бо
Саша Бо забрала мобильное СТО. Фото: Фото: instagram.com/sashaabo

Позже блогер рассказала, что нашлись военные желающие этот автомобиль, поэтому он поедет в Нацгвардию.

"Мы получили запрос от независимой воинской части 3057 Национальной гвардии на это мобильное СТО. Платон и Назар отвезут лично" , — написала Саша Бо.

Сторез Саши Бо
Сториз Саши Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

Пикап, который Александр Чепура разбил во Франковске, пока не может отправиться на фронт. По этому делу продолжается суд, однако после авто будет передано военным.

"Конечно, мы доведем и этот вопрос до конца, и передадим пикап военным. Еще раз извиняюсь, что я не проконтролировала, к сожалению, такое случается и в этой жизни контролировать все — просто невозможно", — еще раз извинилась Саша Бо.

Раньше мы рассказывали начало этого скандала с Сашей Бо.

Также певица Руслана перенесла концерт из-за мошенников.

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