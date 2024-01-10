Саша Бо забрала авто для ЗСУ, яке ще півроку тому мало поїхати на фронт

Саша Бо з командою, яка закрила збір на авто. Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка Саша Бо знайшла і забрала авто, на яке півроку тому зібрала гроші з підписниками. Посередник пояснив, чому так сталося.

Зірка розповіла про це в instagram.

Читайте також:

Мобільне СТО не поїхало на фронт, бо майстри боялись призову

Блогерка Саша Бо, яка потрапила у скандал через не відправлене авто на фронт, виправила ситуацію.

Вона разом з благодійним фондом "Тарнавських" зібрала 848 750 гривень, на яке було обладнане мобільне СТО для українських військових. Авто було готове ще 31 липня 2023 року, проте на фронт так і не поїхало. Його тримав у дворі під вікнами посередник Олександр Чепура.

Він, з його слів, військовий АТО та має власну громадську організацію. Чоловік для медіа та блогерки пояснив, як так сталося.

Олександр Чепура. Фото: instagram.com/sashaabo

Олександр потрапив у серйозне ДТП, був у лікарні, а його команда майстрів не хотіла їхати на фронт без нього. Вони боялись мобілізації.

"Потрапили в серйозну ДТП, моя мама була в реанімації. Без мене люди, які мали ремонтувати, не хотіли їхати, бо вручать повістки. Вот зараз є 5 спеціалістів, які готові їхати. Я, коли був в лікарні просив, щоб їхали без мене, вони відмовились. Окрім моториста, бо він старший чоловік. Ми думали на весні поїхати вже новим колективом", — розповів Олександр Чепура.

Важливо розуміти, що це був проєкт не просто передачі автівки, а саме, щоб мобільне СТО поїхало разом з цивільними майстрами, які допомагали б військовим лагодити техніку.

Що далі буде з мобільним СТО

Саша Бо розповіла, що вона забрала автівку. На неї чекає технічна перевірка, а опісля вона нарешті буде використана за призначенням.

"Друзі, авто ми забрали. Я цілий день на це витратила, але нарешті забираємо, щоб зробити завтра повний чек-ап, перевірити чи машина готова виконувати своє завдання і Платон разом із Назаром особисто відвезуть автомобіль на передову. Також буде відео- та фотозвіт, щоб машина була передана прямо в руки військовим", — повідомила блогерка.

Саша Бо забрала мобільне СТО. Фото: Фото: instagram.com/sashaabo

Пізніше блогерка повідомила, що знайшлись військові охочі на це авто, тому воно поїде до Нацгвардії.

"Ми отримали запит від незалежної військової частини 3057 Національної гвардіїї на це мобільне СТО. Платон і Назар відвезуть особисто", — написила Саша Бо.

Сторіз Саші Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

Пікап, який Олександр Чепура розбив у Франківську поки що не може відправитися на фронт. По цій справі триває суд, проте опісля авто буде передане військовим.

"Звичайно, ми доведемо і це питання до кінця, і передамо пікап військовим. Ще раз приношу вибачення, що я не проконтролювала, на жаль, таке трапляється і в цьому житті контролювати все — просто неможливо", — ще раз вибачилась Саша Бо.

Раніше ми розповідали початок цього скандалу з Сашею Бо.

Також співачка Руслана перенесла концерт через шахраїв.