Саша Бо закрила збір на авто для ЗСУ, проте його вкрав військовий з АТО

Саша Бо біля мобільного СТО. Фото:instagram.com/sashaabo/

Популярна блогерка Саша Бо розповіла, що авто для ЗСУ, на яке вони збирали з підписниками, так і не доїхало до бійців. Посередник, який мав відвезти мобільне СТО, залишив його собі.

Зірка розповіла про гірку ситуацію в instagram.

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Блогерка Саша Бо розповіла, як її обдурив посередник і вкрав чимало благодійних автівок собі.

Вона разом з благодійним фондом "Тарнавських" зібрала 848 750 гривень, на яке було обладнане мобільне СТО для українських військових.

Мобільне СТО, яке купив фонд Саші Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Авто ще 31 серпня 2023 року було готове до відправки, проте цього не сталося. Відвезти його мав Чепура Олександр, який представся військовим АТО.

"Мобільне СТО, на яке ми з вами зібрали, стоїть на подвір'ї цього чоловіка. Олександр. Більше того, у нього на подвір'ї біля чотирьох авто для ЗСУ, які він просто тримає! Саша представився військовим з АТО. Більше того, у нього є своя громадська організація. Наш фонд вклав з нею договір і допоміг виконати запит", — розповіла Саша Бо.

Сторіз Саші Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Блогерка, за її словами, кілька разів намагалась поцікавитись у посередника, чи відправили авто, проте він постійно говорив, що на сході і не може говорити. Так сталося і позавчора, 8 січня, коли історія набула медійності і Саша Бо спробувала ще раз ним поговорити. Він повідомив, що зайнятий і його немає.

Вже ввечері цього ж дня блогерка разом з чоловіком випадково зустріли його біля супермаркету. Він розповів, що сталося.

За його словами, машина не вирушила на схід, тому що брат Олександра загинув на війні, і під час похорону у кортеж врізався п'яний водій. Саме в кросовер, на який збирала блогерка, але у той момент за кермом сидів сам Олександр. Він використовував авто у своїх цілях замість того, щоб відправити військовим на фронт.

Сторіз Саші Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Посередник Олександр вкрав не одну автівку

За словами блогерки, на його подвір'ї стоїть мінімум 4 авто. Також її підписники почали скидувати їй інформацію, що цей волонтер і військовий обдурив не тільки її, а ще й місцеву франківську церкву.

"У нас є підозри, чого стільки машин він ховає на вулицях Франківська. Та я не можу зараз робити гучні заяви", — інтригуєче заявила Саша Бо.

Сторіз Саші Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Блогерка налаштована рішуче. Вона сказала, що буде залучати до цієї справи і поліцію, і журналістів. Саша Бо запевненила, що авто забере якнайшвидше.

"Ми доб'ємся справедливості. Спочатку заберемо авто, на яке ми з вами збирали кошти. Там ще був пікап, який Олександр розбив, коли катався по Франківську. Я в шоці. Мене трусить всю", — розповіла блогерка.

Сторіз Саші Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Також блогерка вибачилась перед людьми, які донатили на цей збір. Їй сумно, що довірилась не тому посереднику.

"Вибачте, що я повірила не тим людям, але я розберусь. Мені соромно через це перед вами", — написала дівчина.

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