Саша Бо закрила збір на авто для ЗСУ, проте його вкрав військовий з АТО
Популярна блогерка Саша Бо розповіла, що авто для ЗСУ, на яке вони збирали з підписниками, так і не доїхало до бійців. Посередник, який мав відвезти мобільне СТО, залишив його собі.
Зірка розповіла про гірку ситуацію в instagram.
Саша Бо розлючена, що авто для ЗСУ вкрав посередник
Блогерка Саша Бо розповіла, як її обдурив посередник і вкрав чимало благодійних автівок собі.
Вона разом з благодійним фондом "Тарнавських" зібрала 848 750 гривень, на яке було обладнане мобільне СТО для українських військових.
Авто ще 31 серпня 2023 року було готове до відправки, проте цього не сталося. Відвезти його мав Чепура Олександр, який представся військовим АТО.
"Мобільне СТО, на яке ми з вами зібрали, стоїть на подвір'ї цього чоловіка. Олександр. Більше того, у нього на подвір'ї біля чотирьох авто для ЗСУ, які він просто тримає! Саша представився військовим з АТО. Більше того, у нього є своя громадська організація. Наш фонд вклав з нею договір і допоміг виконати запит", — розповіла Саша Бо.
Блогерка, за її словами, кілька разів намагалась поцікавитись у посередника, чи відправили авто, проте він постійно говорив, що на сході і не може говорити. Так сталося і позавчора, 8 січня, коли історія набула медійності і Саша Бо спробувала ще раз ним поговорити. Він повідомив, що зайнятий і його немає.
Вже ввечері цього ж дня блогерка разом з чоловіком випадково зустріли його біля супермаркету. Він розповів, що сталося.
За його словами, машина не вирушила на схід, тому що брат Олександра загинув на війні, і під час похорону у кортеж врізався п'яний водій. Саме в кросовер, на який збирала блогерка, але у той момент за кермом сидів сам Олександр. Він використовував авто у своїх цілях замість того, щоб відправити військовим на фронт.
Посередник Олександр вкрав не одну автівку
За словами блогерки, на його подвір'ї стоїть мінімум 4 авто. Також її підписники почали скидувати їй інформацію, що цей волонтер і військовий обдурив не тільки її, а ще й місцеву франківську церкву.
"У нас є підозри, чого стільки машин він ховає на вулицях Франківська. Та я не можу зараз робити гучні заяви", — інтригуєче заявила Саша Бо.
Блогерка налаштована рішуче. Вона сказала, що буде залучати до цієї справи і поліцію, і журналістів. Саша Бо запевненила, що авто забере якнайшвидше.
"Ми доб'ємся справедливості. Спочатку заберемо авто, на яке ми з вами збирали кошти. Там ще був пікап, який Олександр розбив, коли катався по Франківську. Я в шоці. Мене трусить всю", — розповіла блогерка.
Також блогерка вибачилась перед людьми, які донатили на цей збір. Їй сумно, що довірилась не тому посереднику.
"Вибачте, що я повірила не тим людям, але я розберусь. Мені соромно через це перед вами", — написала дівчина.
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