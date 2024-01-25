Саша Бо заявила, что открывать благотворительный фонд было ошибкой

Блогер Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Украинская блогер Саша Бо пожаловалась, что ей очень тяжело вести отчетность благотворительного фонда. Она считает, что открывать его было неправильно.

Девушка рассказала об этом в Instagram.

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Популярная блогер Саша Бо призналась, что открывать благотворительный фонд было ошибкой. Сейчас у нее возникли проблемы с отчетностью, ведь у военных нет возможности предоставить ей нужные документы.

"Взять на себя ответственность вести благотворительный фонд — было ошибкой... Гораздо проще было просто бросать в другие сборы, не собственные…. Вы знаете, что у нас все официально, и каждая гривна имеет свой отчет. Мы не берем никаких процентов себе, хотя по закону можно 20% оставлять. Вот так обстоит ситуация с отчетностью", — написала Саша Бо.

Сториз блогера Саши Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Также проблемы возникли из-за того, что военные, которым была оказана помощь, не отчитались и погибли.

"Учитывая обстоятельства, некоторые военные просто пропадают. К сожалению, с некоторыми связь потеряна навсегда. Помните, как мы передали СТО? Замкомандира бригады погиб три дня назад. Я понимаю, что нашим защитникам порой не до документов и новой почты, однако благотворительный фонд должен подать в отчетности все подписанные документы...", — написала блогерша.

Сториз блогера Саши Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Саша Бо рассказала, что военный, которому они недавно с ее мужем Платоном Тарнавским передали мобильное СТО, погиб.

"Лебедка, которую мы пригнали на передовую, притащила авто, в котором погиб замкомандира... Боже. Платон там был, когда он еще был жив", — написала девушка.

Также блогер отметила, что собранные 2 миллиона на благотворительность до сих пор находятся на счету их фонда. Причина в том, что им не могут отправить официальное письмо с запросом.

"В инстаграмме благотворительный фонд не имеет права реагировать и приступать к работе. Если до конца недели мы не получим документы, придется выполнять другой запрос. Все выглядит просто — собрали деньги, оплатили, получили, отправили, но нет, это п*здец как сложно. Хочется делать все четко, потому что я не хочу иметь проблемы потом", — объяснила Саша Бо.

Сториз блогера Саши Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Сейчас благотворительный фонд блогера будет менять направление помощи. Саша Бо хочет направлять сборы на лечение военных.

Ранее Саша Бо забрала авто для ЗСУ, которое еще полгода назад должно было поехать на фронт.

Также Саша Бо впервые показала свое тело после родов.