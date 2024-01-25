Саша Бо заявила, що відкривати благодійний фонд було помилкою

Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Українська блогерка Саша Бо пожалілась, що їй дуже важко вести звітність благодійного фонду. Вона вважає, що відкривати його було неправильно.

Дівчина розповіла про це в Instagram.

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Популярна блогерка Саша Бо зізналась, що відкривати благодійний фонд було помилкою. Зараз у неї виникли проблеми зі звітністю, адже військові не мають можливості надати їй потрібні документи.

"Взяти на себе відповідальність вести благодійний фонд — було помилкою... Набагато простіше було просто кидати в сторіз інші збори, не власні…. Ви знаєте, що у нас все офіційно, і кожна гривня має свій звіт. Ми не беремо жодних відсотків собі, хоча по закону можна 20% залишати. Ось так виглядає ситуація зі звітністю", — написала Саша Бо.

Сторіз блогерки Саші Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Також проблеми виникли через те, що військові, яким була надана допомога, не відзвітували і загинули.

"Враховуючи обставини, деякі військові просто пропадають. На жаль, з деякими зв'язок втрачено назавжди. Памʼятаєте, як ми передали СТО? Замкомандира бригади загинув три дні тому. Я розумію, що нашим захисникам деколи не до документів і нової пошти, проте благодійний фонд має подати у звітності всі підписані документи...", — написала блогерка.

Сторіз блогерки Саші Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Саша Бо розповіла, що військовий, якому вони нещодавно з її чоловіком Платоном Тарнавським передали мобільне СТО, загинув.

"Лебідка, яку ми пригнали на передову, притягнула авто, у якому загинув замкомандира... Боже. Платон там був, коли він ще був живий", — написала дівчина.

Також блогерка зазначила, що зібрані 2 мільйни на благодійність досі перебувають на рахунку їхнььго фонду. Причина в тому, що їм не можуть надіслати офіційний лист з запитом.

"В інстаграмі благодійний фонд не має права реагувати і приступати до роботи. Якщо до кінця тижня ми не отримаємо документи, доведеться виконувати інший запит. Все виглядає просто — зібрали гроші, оплатили, отримали, відправили, але ні, це п*здец як складно. Хочеться робити все чітко, бо я не хочу мати проблеми потім", — пояснила Саша Бо.

Сторіз блогерки Саші Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Зараз благодійний фонд блогерки буде змінювати напрям допомоги. Саша Бо хоче спрямовувати збори на лікування військових.

Раніше Саша Бо забрала авто для ЗСУ, яке ще пів року тому мало поїхати на фронт.

Також Саша Бо вперше показала своє тіло після пологів.