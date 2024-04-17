Сауна и 15 комнат – миллиардерша Кайли Дженнер заканчивает строить собственный бункер

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер заканчивает строительство своего мега-особняка стоимостью 15 миллионов долларов в Хидден-Хиллз. Работы почти завершены спустя три года после начала.

Об этом пишет Daily Mail.

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Современный дом был спроектирован ведущим канадским архитектором Ричардом Лэндри. Дорогая отделка дома, в котором после завершения будет 15 спален и подземный бункер, уже завершена, включая крышу, а также установку сауны.

Дом Кайли Дженнер. Фото: Juliano/X17online.com

Когда-то это был безплодный участок земли, но теперь над ним потрудились ландшафтные дизайнеры, которые добавили вокруг дома яркие зеленые деревья, которые также помогут Кайли, которая в настоящее время встречается со звездой "Дюны" Тимоти Шаламе, сохранить свою конфиденциальность.

Новый дом позволит ей оставаться ближе к семье, поскольку расположен недалеко от поместья ее матери Крис Дженнер и сводной сестры Хлои Кардашьян.

У Крис есть особняк с 8 спальнями, который она купила за 20 миллионов долларов, а Хлои построила свой дом на участке, который она купила за 17 миллионов долларов. Другие сводные сестры Кайли, Ким и Кортни Кардашьян, также живут неподалеку.

Дом Кайли Дженнер. Фото: Juliano/X17online.com

Чтобы попасть в огромный роскошный особняк, звезде придется проехать через туннель, ведущий под здание. По данным U.S. Sun, в доме также будет подземный бункер.

Открытое пространство все еще нуждается в озеленении.

Землю Кайли купила за рекордные 15 миллионов долларов в 2020.

Сбоку от роскошного особняка находится большое строение, похожее на гараж, которое в будущем можно будет использовать для размещения ее обширной коллекции дорогих спортивных автомобилей и внедорожников.

Для Кайли, которой в прошлом приходилось иметь дело со сталкерами, также будет построено здание для размещения ее команды безопасности, которая будет следить за ее землей.

В дополнение к своему особняку звезда строит бассейн и спортивную площадку для отдыха и тренировок.

Кайли — не единственная знаменитость, купившая эту недвижимость, поскольку Майли Сайрус купила ее в 2015 году. Здесь жили лошади певицы, но она так и не построила дом — в конечном итоге продала его три года спустя.

Кайли живет в особняке стоимостью 36 миллионов долларов в Холмби-Хиллз, а также у нее есть особняк в Беверли-Хиллз, который она и ее бывший Трэвис Скотт собираются продать.

Кайли приобрела дом в Холмби-Хиллз, где проводит большую часть своего времени, в апреле 2020 года, всего за несколько месяцев до того, как приобрела участок в Хидден-Хиллз.

В 2015 году, когда Кайли было всего 17 лет, она купила свой первый дом за 2,7 миллиона долларов, а два года спустя продала его за 3,1 миллиона долларов.

Она купила особняк Hidden Hills с шестью спальнями и семью ванными комнатами за 6 миллионов долларов, но в 2018 году она продала его за 6,7 миллиона долларов.

Три месяца спустя Кайли купила дом по соседству за 4,5 миллиона долларов, который продала в 2017 году за 5,3 миллиона долларов.

В 2018 году Кайли вместе со своим тогдашним партнером Трэвисом приобрела дом в Беверли-Хиллз за 13 миллионов долларов.

Напомним, сеть заполнили забавные мемы на поцелуи Кайлы Дженнер со звездой "Дюны". А ранее Кайли Дженнер приписывали беременность от Тимати Шаламе.