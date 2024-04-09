Невеста звезды "Дюны" в микробикине затмила Ким Кардашьян

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен и подруга звезды "Дюны" Кайли Дженнер продемонстрировала свою невероятную фигуру во время отдыха на острове Теркс и Кайкос. В отпуск Кайли отправилась с сестрами из клана Кардашьян.

Фото Дженнер опубликовала в своем Instagram.

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Мать двоих детей продемонстрировала свою подтянутую форму в ярко-оранжевом бикини. 26-летняя звезда, которая находится в отношениях с актером Тимоти Шаламе, дополнила образ украшениями.

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Фотографии из Теркс и Кайкос недавно показали ее сестры Ким и Хлои Кардашьян.

Роман Кайли с бойфрендом Тимоти развивается, однако их не видели вместе публично после вручения премии "Золотой глобус". Ранее их замечали на ежегодном рождественском празднике Кардашьян-Дженнер.

Пара встречалась с начала апреля 2023 года. Недавно в медиа появилась информация, что Кайли ждет ребенка от Шаламе, хотя окружение звезды отрицает эту информацию.

Напомним, Хлои Кардашьян снялась в рекламе одежды.