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Сауна та 15 кімнат — мільярдер Кайлі Дженнер закінчує будувати власний бункер

17 квітня 2024 15:20
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сауна та 15 кімнат – мільярдерка Кайлі Дженнер закінчує будувати власний бункер
Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бізнес-леді Кайлі Дженнер закінчує будівництво свого мега-особняку вартістю 15 мільйонів доларів в Хідден-Гіллз. Роботи майже завершено через три роки після початку.

Про це пише Daily Mail.

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Розкішна нерухомість Кайлі Дженнер

Сучасний будинок був спроектований провідним канадським архітектором Річардом Лендрі. Дороге оздоблення будинку, в якому після завершення буде 15 спалень і підземний бункер, вже завершено, включаючи дах, а також встановлення сауни.

 

Будинок Кайлі Дженнер. Фото: Juliano/X17online.com
Будинок Кайлі Дженнер. Фото: Juliano/X17online.com

Колись це була безплідна ділянка землі, але тепер над нею попрацювали ландшафтні дизайнери, які додали навколо будинку яскраві зелені дерева, які також допоможуть Кайлі, яка зараз зустрічається із зіркою "Дюни" Тімоті Шаламе, зберегти свою конфіденційність.

Новий будинок дозволить їй залишатися ближче до сім'ї, оскільки розташований недалеко від маєтку її матері Кріс Дженнер та зведеної сестри Хлої Кардаш'ян.

Кріс має будинок із 8 спальнями, який вона купила за 20 мільйонів доларів, а Хлої побудувала свій будинок на ділянці, яку вона купила за 17 мільйонів доларів. Інші зведені сестри Кайлі, Кім і Кортні Кардаш'ян також живуть неподалік.

 

Будинок Кайлі Дженнер. Фото: Juliano/X17online.com
Будинок Кайлі Дженнер. Фото: Juliano/X17online.com

Щоб потрапити до величезного розкішного особняка, зірці доведеться проїхати через тунель, що веде під будівлю. За даними US Sun, у будинку також буде підземний бункер.

Відкритий простір все ще потребує озеленення.
Землю Кайлі купила за рекордні 15 мільйонів доларів у 2020 році.
Збоку від розкішного особняка знаходиться велика будівля, схожа на гараж, яку в майбутньому можна буде використовувати для розміщення її великої колекції дорогих спортивних автомобілів та позашляховиків.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Для Кайлі, якій у минулому доводилося мати справу зі сталкерами, також буде збудовано будинок для розміщення її команди безпеки, яка стежитиме за її землею.
На додаток до свого особняка зірка будує басейн та спортивний майданчик для відпочинку та тренувань.

Кайлі — не єдина знаменитість, що купила цю нерухомість, оскільки Майлі Сайрус купила її у 2015 році. Тут жили коні співачки, але вона так і не збудувала будинок — зрештою продала його через три роки.

 

Кайлі живе в особняку вартістю 36 мільйонів доларів у Холмбі-Гіллз, а також має особняк у Беверлі-Гіллз, який вона та її колишній Тревіс Скотт збираються продати.
Кайлі придбала будинок у Холмбі-Гіллз, де проводить більшу частину свого часу, у квітні 2020 року, всього за кілька місяців до того, як придбала ділянку у Хідден-Гіллз.

У 2015 році, коли Кайлі було всього 17 років, вона купила свій перший будинок за 2,7 мільйона доларів, а через два роки продала його за 3,1 мільйона доларів.

Вона купила особняк Hidden Hills із шістьма спальнями та сімома ванними кімнатами за 6 мільйонів доларів, але у 2018 році вона продала його за 6,7 мільйона доларів.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kylie (@kylie.saver)

Через три місяці Кайлі купила будинок по сусідству за 4,5 мільйона доларів, який продала в 2017 році за 5,3 мільйона доларів.

У 2018 році Кайлі разом зі своїм тодішнім партнером Тревісом придбала будинок у Беверлі-Гіллз за 13 мільйонів доларів.

Нагадаємо, мережу заповнили кумедні меми на поцілунки Кайли Дженнер із зіркою "Дюни". А раніше Кайлі Дженнер приписували вагітність від Тіматі Шаламе.

нерухомість
Кайлі Дженнер
закордонні зірки
зірки

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