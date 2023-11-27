Как за 30 лет изменились актеры сериала Секретные материалы — фото

Актеры известного сериала "Секретные материалы". Фото: The Guardian

"Секретные материалы" — это известный американский телесериал, который впервые появился на телеэкранах еще в 1993 году. Его главные актеры стали настоящими звездами и получили безумную популярность, ведь сериал транслировали в разных странах мира.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, какими стали актеры сериала "Секретные материалы" спустя 30 лет.

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Дэвид Духовны

Известный американский актер, имеющий украинское происхождение, сыграл в сериале агента Фокса Малдера. После завершения съемок Дэвид сыграл и в других картинах, в частности, в "Твин Пикс: Возвращение", "Тайны прошлого" и т.д.

В 1997 году он женился на актрисе Теа Леони, которая родила ему дочь и сына, но в 2008 году актер объявил о разводе. Впоследствии Дэвид снова на ней женился, но в 2011 году окончательно развелся. Сейчас ему 63 года, он играет в разных сериалах и фильмах.

Американский актер Дэвид Духовны сегодня. Фото: Pinterest

Джиллиан Андерсон

Актриса Джиллиан Андерсон сыграла в фильме роль агента ФБР, врача и ученой Дэйны Скалли. После окончания съемок актриса сыграла во многих известных проектах, например, в "Ганнибале" и "Упадке" и получила много наград, например, "Золотой глобус" и "Эмми".

Телезвезда была замужем за постановщиком "Секретных материалов" Клайдом Коцем, от которого родила дочь, и за режиссером Джулианом Озанном. Кроме того, у Джиллианы были отношения с режиссером Марком Гриффитсом, от которого она родила двух сыновей.

Сейчас актрисе уже 55 лет, она не в браке и продолжает воспитывать своих троих детей.

Актриса Джиллиан Андерсон через 30 лет после завершения съемок "Секретных материалов". Фото: Daily Mail

Роберт Патрик

Американский актер в сериале сыграл спецагента ФБР Джона Доггетта, когда ему было 34 года. После съемок "Секретных материалов" Роберт сыграл в таких фильмах, как:

Дети шпионов

Переступить границу

Поймай мошенницу, если сможешь

Захар Беркут

Потерянные

Сейчас актеру уже 64 года и он женат на актрисе Барбаре Гупер, родившей ему дочь и сына. Следует отметить, что в начале полномасштабной войны актер записал видео, где поддержал украинцев.

Актер "Секретных материалов" Роберт Патрик сегодня. Фото: The Guardian

Митч Пиледжи

Когда Митчу был 41 год, он сыграл роль заместителя директора ФБР Уолтера Скиннера. Благодаря "Секретным материалам" актер получил большую популярность и признание. В частности, Митч сыграл в таких фильмах, как:

Анатомия Грей

Скорая помощь

Закон и порядок: Специальный корпус

Части тела

Сейчас Митчу уже 71 год, он был дважды женат и сейчас состоит в браке с дублершей Арлин Уоррен, которая в 1998 году родила ему дочь.

Герой сериала "Секретные материалы" Митч Пиледжи. Фото: The CW

Аннабет Гиш

Американская телезвезда начала сниматься в "Секретных материалах" в роли спецагента ФБР Моники Реес в 30 лет. Именно благодаря сериалу она получила безумную популярность и снялась в фильме "Теория лжи", "Однажды в сказке" и т.д.

Сейчас ей 52 года, она замужем за каскадером Вейдом Алленом, с которым воспитывает сына по имени Кэш.

Актриса Аннабет Гиш сегодня. Фото: Pinterest

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