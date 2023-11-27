Как за 30 лет изменились актеры сериала Секретные материалы — фото

"Секретные материалы" через 30 лет — как изменились главные герои
"Секретные материалы" — это известный американский телесериал, который впервые появился на телеэкранах еще в 1993 году. Его главные актеры стали настоящими звездами и получили безумную популярность, ведь сериал транслировали в разных странах мира.
Новини.LIVE предлагает посмотреть, какими стали актеры сериала "Секретные материалы" спустя 30 лет.
Дэвид Духовны
Известный американский актер, имеющий украинское происхождение, сыграл в сериале агента Фокса Малдера. После завершения съемок Дэвид сыграл и в других картинах, в частности, в "Твин Пикс: Возвращение", "Тайны прошлого" и т.д.
В 1997 году он женился на актрисе Теа Леони, которая родила ему дочь и сына, но в 2008 году актер объявил о разводе. Впоследствии Дэвид снова на ней женился, но в 2011 году окончательно развелся. Сейчас ему 63 года, он играет в разных сериалах и фильмах.
Джиллиан Андерсон
Актриса Джиллиан Андерсон сыграла в фильме роль агента ФБР, врача и ученой Дэйны Скалли. После окончания съемок актриса сыграла во многих известных проектах, например, в "Ганнибале" и "Упадке" и получила много наград, например, "Золотой глобус" и "Эмми".
Телезвезда была замужем за постановщиком "Секретных материалов" Клайдом Коцем, от которого родила дочь, и за режиссером Джулианом Озанном. Кроме того, у Джиллианы были отношения с режиссером Марком Гриффитсом, от которого она родила двух сыновей.
Сейчас актрисе уже 55 лет, она не в браке и продолжает воспитывать своих троих детей.
Роберт Патрик
Американский актер в сериале сыграл спецагента ФБР Джона Доггетта, когда ему было 34 года. После съемок "Секретных материалов" Роберт сыграл в таких фильмах, как:
- Дети шпионов
- Переступить границу
- Поймай мошенницу, если сможешь
- Захар Беркут
- Потерянные
Сейчас актеру уже 64 года и он женат на актрисе Барбаре Гупер, родившей ему дочь и сына. Следует отметить, что в начале полномасштабной войны актер записал видео, где поддержал украинцев.
Митч Пиледжи
Когда Митчу был 41 год, он сыграл роль заместителя директора ФБР Уолтера Скиннера. Благодаря "Секретным материалам" актер получил большую популярность и признание. В частности, Митч сыграл в таких фильмах, как:
- Анатомия Грей
- Скорая помощь
- Закон и порядок: Специальный корпус
- Части тела
Сейчас Митчу уже 71 год, он был дважды женат и сейчас состоит в браке с дублершей Арлин Уоррен, которая в 1998 году родила ему дочь.
Аннабет Гиш
Американская телезвезда начала сниматься в "Секретных материалах" в роли спецагента ФБР Моники Реес в 30 лет. Именно благодаря сериалу она получила безумную популярность и снялась в фильме "Теория лжи", "Однажды в сказке" и т.д.
Сейчас ей 52 года, она замужем за каскадером Вейдом Алленом, с которым воспитывает сына по имени Кэш.
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