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"Секретні матеріали" через 30 років — як змінилися головні герої

27 листопада 2023 21:40
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Як за 30 років змінилися актори серіалу Секретні матеріали — фото
Актори відомого телесеріалу "Секретні матеріали". Фото: The Guardian
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

"Секретні матеріали" — це відомий американський телесеріал, який вперше з’явився на телеекранах ще у 1993 році. Його головні актори стали справжніми зірками і отримали шалену популярність, адже серіал транслювали у різних країнах світу.

Новини.LIVE пропонує подивитися, якими стали актори серіалу "Секретні матеріали" через 30 років.

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Девід Духовни

Відомий американський актор, який має українське походження, зіграв у серіалі агента Фокса Малдера. Після завершення зйомок Девід зіграв і в інших картинах, зокрема, у "Твін Пікс: Повернення", "Таємниці минулого" тощо.

У 1997 році він одружився з акторкою Теа Леоні, яка народила йому доньку і сина, але у 2008 році актор оголосив про розлучення. Згодом Девід знову на ній одружився, але у 2011 році остаточно розлучився. Зараз йому 63 роки, він грає у різних серіалах і фільмах. 

Дэвид Духовни
Американський актор Девід Духовни сьогодні. Фото: Pinterest

Джилліан Андерсон 

Акторка Джилліан Андерсон зіграла у фільмі роль агентки ФБР, лікарки і науковиці Дейни Скаллі. Після закінчення зйомок акторка зіграла у багатьох відомих проєктах, наприклад, у "Ганнібалі" та "Занепаді" і отримала багато нагород, наприклад, "Золотий глобус" і "Еммі".

Телезірка була заміжня за постановником "Секретних матеріалів" Клайдом Коцем, від якого народила доньку, і за режисером Джуліаном Озанном. Крім того, в Джилліани були стосунки з режисером Марком Ґріффітсом, від якого вона народила двох синів.

Зараз акторці вже 55 років, вона не у шлюбі та продовжує виховувати своїх трьох дітей.

Джиллиан Андерсон
Акторка Джилліан Андерсон через 30 років після завершення зйомок "Секретних матеріалів". Фото: Daily Mail

Роберт Патрік 

Американський актор у серіалі зіграв спецагента ФБР Джона Доггетта, коли йому було 34 роки. Після зйомок "Секретних матеріалів" Роберт зіграв у таких фільмах, як: 

  • Діти шпигунів
  • Переступити межу
  • Піймай шахрайку, якщо зможеш
  • Захар Беркут
  • Загублені

Зараз актору вже 64 роки і він одружений на акторці Барбарі Гупер, яка народила йому доньку і сина. Варто зазначити, що на початку повномасштабної війни актор записав відео, де підтримав українців.

Роберт Патрик
Актор "Секретних матеріалів" Роберт Патрік сьогодні. Фото: The Guardian

Мітч Піледжі 

Коли Мітчу був 41 рік, він зіграв роль заступника директора ФБР Волтера Скіннера. Завдяки "Секретним матеріалам" актор отримав неабияку популярність і визнання. Зокрема, Мітч зіграв у таких фільмах, як:

  • Анатомія Грей
  • Швидка допомога
  • Закон і порядок: Спеціальний корпус
  • Частини тіла

Зараз Мітчу вже 71 рік, він був двічі одружений і зараз перебуває у шлюбі з дублеркою Арлін Воррен, яка у 1998 році народила йому доньку.

Митч Пиледжи
Герой серіалу "Секретні матеріали" Мітч Піледжі. Фото: The CW

Аннабет Гіш 

Американська телезірка почала зніматися у "Секретних матеріалах" в ролі спецагентки ФБР Моніки Реєс у 30 років. Саме завдяки серіалу вона отримала шалену популярність і знялася у фільмі "Теорія брехні", "Якось у казці" тощо.

Зараз їй 52 роки, вона заміжня за каскадера Вейда Аллена, з яким виховує сина на ім’я Кеш.

Аннабет Гиш
Акторка Аннабет Гіш сьогодні. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилися головні герої легендарного серіалу "Дивні дива".

Раніше ми розповідали про те, якими стали актори серіалу "Рятувальники Малібу" через 34 роки. 

Також ми повідомляли про те, як за 33 роки змінилися головні герої серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210".

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