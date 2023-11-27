Як за 30 років змінилися актори серіалу Секретні матеріали — фото

Актори відомого телесеріалу "Секретні матеріали". Фото: The Guardian

"Секретні матеріали" — це відомий американський телесеріал, який вперше з’явився на телеекранах ще у 1993 році. Його головні актори стали справжніми зірками і отримали шалену популярність, адже серіал транслювали у різних країнах світу.

Новини.LIVE пропонує подивитися, якими стали актори серіалу "Секретні матеріали" через 30 років.

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Девід Духовни

Відомий американський актор, який має українське походження, зіграв у серіалі агента Фокса Малдера. Після завершення зйомок Девід зіграв і в інших картинах, зокрема, у "Твін Пікс: Повернення", "Таємниці минулого" тощо.

У 1997 році він одружився з акторкою Теа Леоні, яка народила йому доньку і сина, але у 2008 році актор оголосив про розлучення. Згодом Девід знову на ній одружився, але у 2011 році остаточно розлучився. Зараз йому 63 роки, він грає у різних серіалах і фільмах.

Американський актор Девід Духовни сьогодні. Фото: Pinterest

Джилліан Андерсон

Акторка Джилліан Андерсон зіграла у фільмі роль агентки ФБР, лікарки і науковиці Дейни Скаллі. Після закінчення зйомок акторка зіграла у багатьох відомих проєктах, наприклад, у "Ганнібалі" та "Занепаді" і отримала багато нагород, наприклад, "Золотий глобус" і "Еммі".

Телезірка була заміжня за постановником "Секретних матеріалів" Клайдом Коцем, від якого народила доньку, і за режисером Джуліаном Озанном. Крім того, в Джилліани були стосунки з режисером Марком Ґріффітсом, від якого вона народила двох синів.

Зараз акторці вже 55 років, вона не у шлюбі та продовжує виховувати своїх трьох дітей.

Акторка Джилліан Андерсон через 30 років після завершення зйомок "Секретних матеріалів". Фото: Daily Mail

Роберт Патрік

Американський актор у серіалі зіграв спецагента ФБР Джона Доггетта, коли йому було 34 роки. Після зйомок "Секретних матеріалів" Роберт зіграв у таких фільмах, як:

Діти шпигунів

Переступити межу

Піймай шахрайку, якщо зможеш

Захар Беркут

Загублені

Зараз актору вже 64 роки і він одружений на акторці Барбарі Гупер, яка народила йому доньку і сина. Варто зазначити, що на початку повномасштабної війни актор записав відео, де підтримав українців.

Актор "Секретних матеріалів" Роберт Патрік сьогодні. Фото: The Guardian

Мітч Піледжі

Коли Мітчу був 41 рік, він зіграв роль заступника директора ФБР Волтера Скіннера. Завдяки "Секретним матеріалам" актор отримав неабияку популярність і визнання. Зокрема, Мітч зіграв у таких фільмах, як:

Анатомія Грей

Швидка допомога

Закон і порядок: Спеціальний корпус

Частини тіла

Зараз Мітчу вже 71 рік, він був двічі одружений і зараз перебуває у шлюбі з дублеркою Арлін Воррен, яка у 1998 році народила йому доньку.

Герой серіалу "Секретні матеріали" Мітч Піледжі. Фото: The CW

Аннабет Гіш

Американська телезірка почала зніматися у "Секретних матеріалах" в ролі спецагентки ФБР Моніки Реєс у 30 років. Саме завдяки серіалу вона отримала шалену популярність і знялася у фільмі "Теорія брехні", "Якось у казці" тощо.

Зараз їй 52 роки, вона заміжня за каскадера Вейда Аллена, з яким виховує сина на ім’я Кеш.

Акторка Аннабет Гіш сьогодні. Фото: Pinterest

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