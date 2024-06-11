Селин Дион 17 лет скрывала неизлечимую болезнь

Певица Селин Дион. Фото: Reuters

Певица Селин Дион рассказала, что тайно боролась с синдромом мышечной скованности в течение 17 лет, прежде чем обнародовать это. Она призналась, что "лгать" своим поклонникам было "слишком тяжело" для нее.

Об этом пишет Daily Mail.

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56-летняя певица рассказала, что в 2022 году у нее диагностировалось редкое аутоиммунное неврологическое заболевание, но теперь она поделилась, что почти два десятилетия тайно боролась с ужасным состоянием, прежде чем рассказать об этом миру.

В exclusive interview with TODAY, singer Celine Dion reveals why she decided to come forward with her diagnosis for stiff person syndrome. "Я не могу этого аниморе," он писал, пришел, "Лыящий для меня, burden был too much." pic.twitter.com/LJvUrcFjpO — TODAY (@TODAYshow) Июнь 10, 2024

Артистка подробно рассказала о боли, которую ей приходится скрывать от своих поклонников. Она сказала, что это огромное "бремя", объяснив, что ей казалось, что она должна действовать как "герой", в то же время тайно чувствуя, что ее "тело покидает ее".

Селин объяснила, что когда она впервые осознала, что что-то не так, она не "выделила время", чтобы понять, что происходит.

Она вспомнила сложности, когда ее супруг Рене Анжелиль боролся со своими собственнымы проблемами со здоровьем; он умер от рака горла в 2016 году: "Мы не знали, что со мной происходит. Я не задумалась...Я должна была остановиться, найти время, чтобы понять это".

После смерти супруга Селин сказала, что ей было тяжело совмещать воспитание своих детей, 23-летнего Рене-Чарля, и близнецов Нельсона и Эдди, с карьерой, при этом держа в тайне свои проблемы со здоровьем от общественности.

Певица Селин Дион с сыном. Фото: Reuters

"Мне пришлось воспитывать своих детей, мне пришлось прятаться, я должна была пытаться быть героем, чувствуя, как мое тело покидает меня. Я держался за свои мечты", — говорит артистка.

Но она сказала, что "лжи" в конце концов стало "слишком много", добавив: "Лгать для меня...Бремя было слишком большим. Лгать людям, которые довели меня туда, где я сегодня, я больше не могла этого делать".

Синдром мышечной скованности — это дегенеративное состояние, вызывающее неконтролируемое напряжение и спазм мышц. В конце концов он оставляет людей похожими на "статуи", поскольку он постепенно блокирует тело, оставляя людей неспособными ходить или говорить. Нет лекарства от синдрома, но есть шаги, которые можно предпринять, чтобы замедлить симптомы.

Несмотря на борьбу с болезнью 17 лет, Селин продолжала выступать до 2022 года, когда поделилась с миром своим диагнозом и отменила все будущие шоу.

Селин описала, как это — петь с этим заболеванием, она сказала, что такое ощущение, будто "кто-то ее душит", она даже поделилась, что это состояние привело к тому, что она "сломала ребра".

Несмотря на это, Селин в марте рассказала, что все еще надеется вернуться на сцену: "Попытка преодолеть это аутоиммунное заболевание была одним из самых тяжелых в моей жизни, но я по-прежнему преисполнена решимости однажды вернуться на сцену и жить настолько нормальной жизнью, насколько это возможно. Я глубоко благодарна за любовь и поддержку моих детей, семьи, команды и всех вас. Я хочу подбодрить и поддержать всех, кто пострадал от синдрома мышечной скованности во всем мире".

Селин Дион борется с симптомами терапией

В апреле она сказала Vogue France, что все еще не уверена, что ждет в будущем, когда дело доходит до выступлений. Она также рассказала, что проходит "спортивную, физическую и вокальную терапию" пять дней в неделю, чтобы бороться с симптомами.

"Мой голос — дирижер моей жизни. Трудно отменить шоу. Я каждый день упорно работаю, но должна признать, что это была борьба", — говорит Селин.

Напомним, Селин Дион удивила неожиданным появлением на музыкальной премии. А раньше Эмилия Кларк рассказала, как пережила инсульт.