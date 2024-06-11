Селін Діон 17 років приховувала невиліковну хворобу

Співачка Селін Діон. Фото: Reuters

Співачка Селін Діон розчулилася, коли розповіла, що таємно боролася із синдромом м'язової скутості протягом 17 років, перш ніж оприлюднити це. Вона зізналась, що "брехати" своїм шанувальникам було "занадто важко" для неї.

Про це пише Daily Mail.

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56-річна співачка розповіла, що у 2022 році у неї діагностували рідкісне аутоімунне неврологічне захворювання, але тепер вона поділилася, що майже два десятиліття таємно боролася із жахливим станом, перш ніж розповісти про це світу.

In an exclusive interview with TODAY, singer Celine Dion reveals why she decided to come forward with her diagnosis for stiff person syndrome. "I could not do this anymore," she says, adding, "Lying for me, the burden was too much." pic.twitter.com/LJvUrcFjpO — TODAY (@TODAYshow) June 10, 2024

Артистка детально розповіла про біль, який їй доводиться приховувати від своїх прихильників. Вона сказала, що це величезний "тягар", пояснивши, що їй здавалося, що вона повинна діяти як "герой", водночас таємно відчуваючи, що її "тіло залишає її".

Селін пояснила, що коли вона вперше почала усвідомлювати, що щось не так, вона не "виділила час", щоб зрозуміти, що відбувається.

Вона пригадала труднощі, коли її чоловік, Рене Анжеліль, боровся зі своїм власним викликом зі здоров’ям; він помер від раку горла в 2016 році: "Ми не знали, що зі мною відбувається. Я не знайшла часу...Я повинна була зупинитися, знайти час, щоб зрозуміти це".

Після смерті чоловіка Селін сказала, що їй було важко поєднувати виховання своїх дітей, 23-річного Рене-Чарля, і близнюків Нельсона і Едді, з кар’єрою, при цьому тримаючи в таємниці своє погіршення здоров’я від громадськості.

Співачка Селін Діон з сином. Фото: Reuters

"Мені довелося виховувати своїх дітей, мені довелося ховатися, я повинна була намагатися бути героєм, відчуваючи, як моє тіло залишає мене. Я тримався власних мрій", — говорить артистка.

Але вона сказала, що "брехні" зрештою стало "занадто багато", додавши: "Брехати для мене...Тягар був занадто великим. Брехавши людям, які довели мене до того, де я є сьогодні, я більше не могла цього робити".

Синдром м'язової скутості — це дегенеративний стан, який викликає неконтрольоване напруження та спазм м’язів. Зрештою, він залишає людей схожими на "статуї", оскільки він поступово блокує тіло, залишаючи людей нездатними ходити чи говорити. Немає ліків від синдрому, але є кроки, які можна вжити, щоб уповільнити симптоми.

Незважаючи на боротьбу з хворобою протягом 17 років, Селін продовжувала виступати до 2022 року, коли поділилася зі світом своїм діагнозом і скасувала всі майбутні шоу.

Селін описала, як це – співати з цим захворюванням, вона сказала, що таке відчуття, ніби "хтось її душить", вона навіть поділилася, що цей стан призвів до того, що вона "зламала ребра".

Незважаючи на це, Селін ще в березні розповіла, що все ще сподівається повернутися на сцену: "Спроба подолати це аутоімунне захворювання була одним із найважчих у моєму житті, але я як і раніше сповнена рішучості одного разу повернутися на сцену та жити настільки нормальним життям, наскільки це можливо. Я глибоко вдячна за любов і підтримку моїх дітей, родини, команди та всіх вас. Я хочу підбадьорити та підтримати всіх тих, хто постраждав від синдрому м'язової скутості у всьому світі".

Селін Діон бореться із симптомами терапією

У квітні вона сказала Vogue France, що все ще не впевнена, що чекає в майбутньому, коли справа доходить до виступів. Вона також розповіла, що проходить "спортивну, фізичну та вокальну терапію" п’ять днів на тиждень, щоб боротися з симптомами.

"Мій голос — диригент мого життя. Важко скасувати шоу. Я щодня наполегливо працюю, але мушу визнати, що це була боротьба", — говорить Селін.

Нагадаємо, Селін Діон здивувала неочікуваною появою на музичній премії. А раніше Емілія Кларк розповіла, як пережила інсульт.