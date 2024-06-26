Селин Дион выпустила документальный фильм о своей болезни

Канадская певица Селин Дион. Фото: Amazon Prime Video

Канадская певица Селин Дион представила документальный фильм о борьбе со своей болезнью — "I Am: Celine Dion". Звезда пережила тяжелый приступ. Зрителям больно смотреть на своего кумира.

Об этом пишет Page Six.

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Певица Селин Дион выпустила документальный фильм "I Am: Celine Dion". В нем есть ужасная сцена, в которой она страдает от приступа.

Канадская певица Селин Дион. Фото: Amazon Prime Video

История начинается с осмотра у врача. Он оценивает состояние пациентки, которая болеет синдромом мышечной скованности.

"Частью болезни является то, что как только у вас начинается сокращение, иногда сигнал, что есть потребность в освобождении — не поступает и поэтому мышца остается в сжатом положении", — объясняет терапевт.

Тело Селин продолжает спазмировать, врач кладет ее на массажное. Тогда у нее начинается сильнейший приступ. Врачи отправляются за лекарствами, чтобы успокоить нервную систему и помочь звезде.

Канадская певица Селин Дион во время нападения. Фото: Amazon Prime Video

Певица стонет и дрожит. Когда врач пытается ее приподнять на бок, она начинает плакать от боли. Она не может двигаться самостоятельно. После лекарства звезда начинает приходить к себе.

"Я не знаю, как это выразить, мол, это просто… знаете, мол, не контролировать себя?" — говорит она.

Канадская певица Селин Дион после нападения. Фото: Amazon Prime Video

Врач говорит, что причиной нападения могло быть пение. Ведь женщина накануне была в студии и тренировалась. А это слишком "стимулирует мозг".

"Ну что я буду делать? Если я не могу получить стимул от того, что я люблю, тогда я выйду на сцену, и вы, например, поставите на меня пульсоксиметр и перевернете меня на спину?" — заявила Селин.

Селин Дион поет в студии. Фото: Amazon Prime Video

В фильме звезда продолжает повторять, что стремится вернуться на сцену, впрочем, пока это невозможно. Она занимается своим здоровьем.

Напомним, певица Селин Дион 17 лет скрывала свою болезнь. Также она засияла на красном тротуаре, хотя все еще страдает от приступов.