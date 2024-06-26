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Селін Діон шокувала страшним судомним нападом у документальному фільмі про її хворобу

26 червня 2024 00:05
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Селін Діон випустила документальний фільм про свою хворобу — відео
Канадська співачка Селін Діон. Фото: Amazon Prime Video
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Канадська співачка Селін Діон представила документальний фільм про боротьбу зі своєю хворобою — "I Am: Celine Dion". Зірка пережила важкий напад. Глядачам боляче дивитись на свого кумира.

Про це пише Page Six.

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Співачка Селін Діон випустила документальний фільм "I Am: Celine Dion". У ньому є жахлива сцена, в якій вона страждає від нападу.

Канадська співачка Селін Діон. Фото: Amazon Prime Video
Канадська співачка Селін Діон. Фото: Amazon Prime Video

Історія розпочинається з огляду в лікаря. Він оцінює стан пацієнтки, яка хворіє на синдром м'язової скутості. 

"Частиною хвороби є те, що як тільки у вас починається скорочення, інколи сигнал, що є потреба у звільненні — не поступає і тому м'яз залишається в стиснутому положенні", — пояснює терапевт.

Тіло Селін продовжує спазмувати, лікар кладе її на масажний. Тоді в неї починається сильний напад. Лікарі вирушають за ліками, щоб заспокоїти нервову систему і допомогти зірці.

Канадська співачка Селін Діон під час нападу. Фото: Amazon Prime Video
Канадська співачка Селін Діон під час нападу. Фото: Amazon Prime Video

 Співачка стогне та тремтить. Коли лікар намагається її підняти на бік, вона починає плакати від болю. Вона не може рухатися самостійно. Після ліків зірка починає приходити до себе. 

"Я не знаю, як це висловити, мовляв, це просто… знаєте, мовляв, не контролювати себе?" — говорить вона.

Канадська співачка Селін Діон після нападу. Фото: Amazon Prime Video
Канадська співачка Селін Діон після  нападу. Фото: Amazon Prime Video

Лікар говорить, що причиною нападу міг бути спів. Адже, жінка напередодні була в студії та тренувалась. А це занадто "стимулює мозок".

"Ну що я буду робити? Якщо я не можу отримати стимул від того, що я люблю, тоді я вийду на сцену, і ви, наприклад, поставите на мене пульсоксиметр і перевернете мене на спину?" — заявила Селін.

Селін Діон співає в студії. Фото: Amazon Prime Video
Селін Діон співає в студії. Фото: Amazon Prime Video

У фільмі зірка продовжує повторювати, що прагне повернутись на сцену, втім поки що це не можливо. Вона займається своїм здоров'ям.

Нагадаємо, співачка Селін Діон 17 років приховувала свою хворобу. Також вона засяяла на червоному хіднику, хоча все ще страждає від нападів.

Канада
кіно
хвороба
Селін Діон
співачка

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