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Важкохвора Селін Діон вразила вишуканим виходом на прем'єрі фільму

18 червня 2024 07:30
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Хвора Селін Діон вразила вишуканим виходом на прем'єрі фільму
Співачка Селін Діон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Селін Діон виглядала приголомшливо, коли з'явилася на показі свого документального фільму "Я: Селін Діон" в Нью-Йорку. Він розповідає про те, як мегазірка долає труднощі, пов'язані з хворобою.

Про це пише Daily Mail.

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Селін Діон позувала на показі в кремовому топі та максіспідниці в тон. Вона додала срібний пояс, діамантові браслети, каблучки та сережки.

 

Співачка Селін Діон
Співачка Селін Діон. Фото: Reuters

 

Зірка таємно боролася з хворобою протягом 17 років, перш ніж оприлюднити її у 2022 році. Її поява на показі відбулася лише через тиждень після того, як Селін пообіцяла, що повернеться на сцену.

 

Співачка Селін Діон
Співачка Селін Діон. Фото: Reuters

 

Співачка Селін Діон
Співачка Селін Діон. Фото: Reuters

 

Документальний фільм зірки, знятий режисером Ірен Тейлор, вийде 25 червня на Prime Video.

На показі Селін підтримував її 23-річний син Р. С. Анжеліл. Документальний фільм охоплює її життя з моменту, коли їй вперше поставили діагноз синдрому м'язової скутості, і її боротьбу з ним.

"Шлях до відновлення моєї кар'єри триває, я зрозуміла, як сильно мені не вистачало можливості бачити своїх шанувальників. Під час відсутності я вирішила задокументувати цю частину свого життя, щоб допомогти іншим, хто має такий самий діагноз", — говорить Селін.

 

Співачка Селін Діон
Співачка Селін Діон. Фото: Reuters

 

Співачка Селін Діон
Співачка Селін Діон. Фото: Reuters

 

Співачка Селін Діон з сином
Співачка Селін Діон з сином. Фото: Reuters

 

За даними Національного інституту неврологічних розладів та інсульту, SPS є рідкісним і прогресуючим захворюванням, яке вражає м’язи людини. У міру прогресування деякі люди можуть втратити здатність ходити через те, що вони не мають рефлексів. Вони також більш уразливі до падінь або отримають серйозні травми, якщо падають.

Симптоми синдрому м'язової скутості включають ригідність м’язів рук, ніг і тулуба, а також підвищену чутливість до шуму, емоційного стресу та дотиків. Шуми можуть спровокувати м'язовий спазм або падіння.

Нагадаємо, зірка "Гри престолів" розповіла, як пережила інсульти. А раніше стало відомо, як Селін Діон бореться з хворобою.

зірки
Селін Діон
співачка
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