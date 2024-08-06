Сэм Смит примерил украшение из Титаника — фото

Британский певец Сэм Смит. Фото: instagram.com/samsmith/

Известный британский певец Сэм Смит на выступление в Лондоне надел украшение, созданное по образцу оригинального кулона Кейт Уинслет из "Титаника". Эпатажный артист спел в изысканном платье от Vivienne Westwood.

Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Сэм Смит в роскошном украшении

Эпатажный певец поразил разными образами в Королевском Альберт-Холле. Известный исполнитель хита Unoly выбрал для выступления роскошное бордовое платье от Vivienne Westwood с корсетом, которое дополнил перчатками в тон.

Его шею украшал 40-каратный кулон Asprey из синего топаза, обрамленный блестящими бриллиантами.

Певец Сэм Смит в роскошном платье. Фото: instagram.com/samsmith/

Украшение Сэма Смита. Фото: instagram.com/samsmith/

Топазовый кулон был создан по образцу оригинального украшения из "Титаника". Интересно, что оригинальный кулон с сердцем, которое Кейт Уинслет носила в фильме 1997 года, был изготовлен из цветного стекла вместо бриллиантов.

Фото из фильма "Титаник". Фото: 20thCentFox/Courtesy Everett Collection

Напомним, актриса Шэрон Стоун показалась на отдыхе в Турции с подбитым глазом. А также команду сериала "Бриджертоны" обвинили в расизме.