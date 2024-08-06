Сэм Смит примерил украшение из Титаника — фото

Сэм Смит выступил в легендарном украшении Кейт Уинслет из "Титаника"
Известный британский певец Сэм Смит на выступление в Лондоне надел украшение, созданное по образцу оригинального кулона Кейт Уинслет из "Титаника". Эпатажный артист спел в изысканном платье от Vivienne Westwood.
Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.
Сэм Смит в роскошном украшении
Эпатажный певец поразил разными образами в Королевском Альберт-Холле. Известный исполнитель хита Unoly выбрал для выступления роскошное бордовое платье от Vivienne Westwood с корсетом, которое дополнил перчатками в тон.
Его шею украшал 40-каратный кулон Asprey из синего топаза, обрамленный блестящими бриллиантами.
Топазовый кулон был создан по образцу оригинального украшения из "Титаника". Интересно, что оригинальный кулон с сердцем, которое Кейт Уинслет носила в фильме 1997 года, был изготовлен из цветного стекла вместо бриллиантов.
Напомним, актриса Шэрон Стоун показалась на отдыхе в Турции с подбитым глазом. А также команду сериала "Бриджертоны" обвинили в расизме.
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