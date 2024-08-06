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Сем Сміт виступив у легендарній прикрасі Кейт Вінслет з "Титаніку"

6 серпня 2024 13:33
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Сем Сміт приміряв прикрасу з Титаніку — фото
Британський співак Сем Сміт. Фото: instagram.com/samsmith/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий британський співак Сем Сміт на виступ у Лондоні одягнув прикрасу створену за зразком оригінального кулона Кейт Вінслет з "Титаніка". Епатажний артист співав у вишуканій сукні від Vivienne Westwood.

Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Сем Сміт у розкішній прикрасі

Епатажний співак вразив різноманітними образами у Королівському Альберт-Холі. Відомий виконавець хіту "Unoly" обрав для виступу розкішну бордову сукню від Vivienne Westwood з корсетом, яку доповнив рукавичками в тон.

Його шию прикрашав 40-каратний кулон "Asprey" з синього топазу та обрамлений блискучими діамантами.

Сем Сміт з розкішною прикрасою
Співак Сем Сміт у розкішній сукні. Фото: instagram.com/samsmith/
Сем Сміт Сем Сміт у кулоні з Титаніку
Прикраса Сема Сміта. Фото: instagram.com/samsmith/

Топазовий кулон було створено за зразком оригінальної прикраси з "Титаніка". Цікаво, що оригінальний кулон із серцем, яке Кейт Вінслет носила у фільмі 1997 року, було виготовлене із кольорового скла замість діамантів.

Сем Сміт виступив у легендарній прикрасі Кейт Вінслет з "Титаніку" - фото 1
Кадр з фільму "Титанік". Фото: 20thCentFox/Courtesy Everett Collection

Нагадаємо, акторка Шерон Стоун показалася на відпочинку в Туреччині із підбитим оком. А також команду серіалу "Бріджертони" звинуватили у расизмі.

кіно Титанік актори Лондон співак закордонні зірки прикраси

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