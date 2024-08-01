Шерон Стоун показалася із синцем під оком

Шерон Стоун шокувала підбитим оком — фото
Американська акторка Шерон Стоун ввела в ступор шанувальників кадрами з відпочинку. Зірка показалася із синцем під оком.
Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Шерон Стоун на відпочинку в Туреччині
Зірка "Основного інстинкту" нині проводить відпустку у Туреччині. Акторка поділилася фото на якому вона не засмагає під сонцем, а позує перед камерою у ліфті із помітним синцем під оком.
"Ця поїздка була важкою, але я сильніша", — підписала кадр вона.
Зірка не розкрила жодних подробиць інциденту та змусила шанувальників понервувати.
"Боже мій!!! Сподіваюся, з тобою все гаразд"
"Сподіваюся, ти скоро одужаєш".
Нагадаємо, 57-річна акторка Сальма Гайєк поділилася новими фото у бікіні. А також акторка Єва Лонгорія показалася на відпочинку у Іспанії.
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