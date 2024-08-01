Шерон Стоун показалася із синцем під оком

Голлівудська акторка Шерон Стоун. Фото: Reuters

Американська акторка Шерон Стоун ввела в ступор шанувальників кадрами з відпочинку. Зірка показалася із синцем під оком.

Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Шерон Стоун на відпочинку в Туреччині

Зірка "Основного інстинкту" нині проводить відпустку у Туреччині. Акторка поділилася фото на якому вона не засмагає під сонцем, а позує перед камерою у ліфті із помітним синцем під оком.

"Ця поїздка була важкою, але я сильніша", — підписала кадр вона.

Голлівудська акторка Шерон Стоун із синцем. Фото: instagram.com/sharonstone/

Зірка не розкрила жодних подробиць інциденту та змусила шанувальників понервувати.

"Боже мій!!! Сподіваюся, з тобою все гаразд"

"Сподіваюся, ти скоро одужаєш".

Нагадаємо, 57-річна акторка Сальма Гайєк поділилася новими фото у бікіні. А також акторка Єва Лонгорія показалася на відпочинку у Іспанії.