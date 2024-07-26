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Скандал на знімальному майданчику "Бріджертонів" — команду звинувачують у расизмі

26 липня 2024 14:05
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Скандал через расизм у "Бріджертонах" — акторка розповіла подробиці зйомок
Кадр з серіалу "Бріджертони". Фото: netflix.com
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Темношкіра британська акторка Адджоа Андоха, яка грає леді Денбері в серіалі "Бріджертони" звинуватила знімальну команду у расизмі. Зірка не задоволена освітленням.

Про це The Guardian.

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За словами акторки, незважаючи на величезний успіх серіалу, в ньому не зробили "нічого", щоб поліпшити ставлення до чорношкірих акторів. Адджоа Андоха зізналася, що команда не адаптувала освітлення під темношкірих героїв. Вона скаржиться на те, що майже кожного разу вимушена сваритися на знімальному майданчику, а хотіла б просто "прийти та робити свою роботу".

Акторка додала, що усі роки роботи в театрі та кіно бореться із расизмом.

Скандал на знімальному майданчику "Бріджертонів" — команду звинувачують у расизмі - фото 1
Британська актора Адджоа Андоха. Фото: instagram.com/adjoa.andoh/

Аджоа також зізналася, що разом із творцем "Бріджертонів" Шондою Раймс пропрацьовувала сюжет серіалу, щоб доповнити передісторію леді Денбері.  До сцен додали подробиці про її західноафриканське походження.

Нагадаємо, акторка з серіалу "Бріджертони" зустрілась з переселенцями з України. А також Джей Ло відсвяткувала день народження у стилі серіалу "Бріджертони".

кіно Netflix расизм актори закордонні зірки зйомки серіал "Бріджертони"

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