Верку Сердючку захейтили за исполнение русскоязычных песен в столице в разгар войны

Артистка Верка Сердючка с "мамой". Фото: Instagram/v_serduchka

Народная любимица Верка Сердючка вместе со своим большим коллективом отыграла концерт в одном из киевских комплексов для отдыха. Впрочем, некоторых гостей шоу, а впоследствии пользователей соцсетей, возмутило исполнение определенных композиций на русском языке.

Новини.LIVE расскажет о реакции украинцев на выступление Сердючки в столице.

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Русскоязычные песни Верки Сердючки

Одним из первых возмущение выразила певица Тоня Матвиенко. Она опубликовала фрагмент с концерта Верки Сердючки (в образе которого выступает композитор Андрей Данилко) и лаконично подписала — WTF. В переводе с английского, если с цензурой, это "какого черта".

Реакция Тони Матвиенко на исполнение русскоязычных песен Сердючкой. Скриншот: Instagram/tonya_matvienko

Свое разочарование выразила и автор влогов о "Евровидении" Анна Тульева, которая на днях вернулась из шведского Мальме. После того как зазвучали русскоязычные композиции, телеведущая ушла с концерта.

Анна Тульева на концерте Верки Сердючки в Киеве. Скриншоты: Instagram/anntulieva

"Мы решили поехать домой. Веру любим и уважаем, понимаем, что ее песни вырастили не одно поколение. Но это дело каждого", — написала Тульева.

Авторы портала "МУЗВАР" отметили — в обновленной программе половина репертуара экс-проводицы до сих пор звучит на русском.

"Когда мы и общество в 2022 году поднимали вопрос об отсутствии адаптации легендарных песен Верки под новую страшную украинскую реальность — артистка отшутилась и намекала на большие изменения в репертуаре. Но на "ремонт" Сердючка согласилась лишь частично. Фактически это единственный поп-артист, который по-настоящему продолжает в военной Украине петь на русском. Андрей Михайлович, уже отказались все. Надо делать выбор", — отметили в "МУЗВАР".

Реакция создателей портала "МУЗВАР" на русскоязычный репертуар Верки Сердючки. Скриншот: Instagram/muzvar_ru

"За русскоязычный репертуар во время полномасштабного вторжения прилетало всем артистам, кроме, пожалуй, Данилко. И, возможно, именно поэтому он так от него и не отказался. Через два года было время немного перевести, немного написать нового. Барских, Полякова, Дорофеева смогли, то почему Сердючка не может", — написали создатели популярного Telegram-канала "Культурна прачечна".

Другое мнение украинцев о Сердючке и концертах

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей встали в защиту Андрея Данилко. Многие подчеркивают — невозможно забыть об имеющихся у них воспоминаниях. Потому что под треки Сердючки у некоторых из них что-то да произошло в жизни приятное.

Много воспоминаний хороших осталось, и песни на русском — это просто приятное воспоминание, и все. Люди на несколько минут хотят вернуться в воспоминания, детство, юность, молодость.

Есть множество патриотов в вышиванках, говорящих на украинском, но воруют. Данилко делает многое для страны и ВСУ. А вы диванные критики.

Впрочем, отметим — таких комментариев гораздо меньше. Также многие пользователи соцсетей выразили возмущение, что в столице вообще проходят такие мероприятия, в то время как, в частности, оккупанты начали наступательные действия в Харьковской области.

Возмущение украинцев концертами в столице во время войны. Скриншоты: Instagram/tonya_matvienko

Напомним, ранее мы писали, что Верка Сердючка перепела композицию Jerry Heil и Alyona Alyona на своем концерте. Также мы рассказывали, что фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин высказался о броне от мобилизации для артистов.