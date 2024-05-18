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Вєрка Сердючка переспівала пісню Jerry Heil і Alyona Alyona на своєму концерті

18 травня 2024 11:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Вєрка Сердючка переспівала пісню Jerry Heil і Alyona Alyona та обурила глядачів російськомовними піснями — відео
Українська артистка Вєрка Сердючка. Фото: instagram.com/v_serduchka
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська артистка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, відіграла концерт у Києві. Вона виконала конкурсний трек України "Teresa & Maria" з Євробачення-2024.

Про це розповіли глядачі у соцмережах.

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Вєрка Сердючка заспівала "Teresa & Maria" і пригадала російськомовні треки

Посеред концертного вечора Вєрка Сердючка звернулась до Jerry Heil і Alyona Alyona, які цьогоріч представили Україну на Євробаченні-2024. Вони посіли третє місце з треком "Teresa & Maria". 

"Я хочу привітати дівчат, які були на цій Голгофі, на цьому Євробаченні. Давайте поаплодуймо alyona alyona і Jerry Heil", — виголосила зі сцени Вєрка.

Окрім того, попзірка виконала їхню переможну пісню. Однак, текст змінила — замість "з нами мама Тереза й Діва Марія" прозвучало "з нами мама Тереза й наша Віра".

Хоча й українці були щасливі бачити улюблену артистку на сцені, настрій змінився після виконання російськомовних треків. Тому дехто покинув концерт посеред номерів, адже не готові підтримувати мову окупанта.

Нагадаємо, Jerry Heil і Alyona Alyona випустили новий трек "Подоляночка" і вже представили атмосферний кліп. Також ми розповідали, як українські співачки виступили на Євробаченні-2024.

Євробачення
російська мова
концерт
Alyona Alyona
Jerry Heil
Вєрка Сердючка
українські зірки

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