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Сердючка опинилась в епіцентрі мовного скандалу — що пишуть в соцмережах

18 травня 2024 16:35
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Стас Кожушко
Редактор
Вєрку Сердючку захейтили за виконання російськомовних пісень в столиці у розпал війни
Артистка Вєрка Сердючка з "мамою". Фото: Instagram/v_serduchka
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Народна улюблениця Вєрка Сердючка разом зі своїм великим колективом відіграла концерт в одному з київських комплексів для відпочинку. Втім деяких гостей шоу, а згодом користувачів соцмереж, обурило виконання певних композицій російською мовою. 

Новини.LIVE розкаже про реакцію українців на виступ Сердючки в столиці. 

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Російськомовні пісні Вєрки Сердючки

Однією з перших обурення висловила співачка Тоня Матвієнко. Вона опублікувала фрагмент з концерту Вєрки Сердючки (в образі якого виступає композитор Андрій Данилко) та лаконічно підписала — WTF. В перекладі з англійської, якщо з цензурою, це "якого дідька".

Реакція Тоні Матвієнко на виконання російськомовних пісень Сердючкою
Реакція Тоні Матвієнко на виконання російськомовних пісень Сердючкою. Скриншот: Instagram/tonya_matvienko

Своє розчарування висловила й авторка влогів про "Євробачення" Анна Тульєва, яка днями повернулась зі шведського Мальме. Після того, як зазвучали російськомовні композиції, телеведуча пішла з концерту. 

Анна Тульєва на концерті Вєрки Сердючки в Києві
Анна Тульєва на концерті Вєрки Сердючки в Києві. Скриншоти: Instagram/anntulieva

"Ми вирішили поїхати додому. Вєру любимо та поважаємо, розуміємо, що її пісні виростили не одне покоління. Та це справа кожного", — написала Тульєва.

Автори порталу "МУЗВАР" зазначили в оновленій програмі половина репертуару експровідниці досі звучить російською. 

"Коли ми та суспільство у 2022 році порушували питання про відсутність адаптації легендарних пісень Вєрки під нову страшну українську реальність — артистка відшуткувалась та натякала на великі зміни у репертуарі. Але на "ремонт" Сердючка згодилася лише частково.  Фактично це наразі єдиний поп-артист, який продовжує у воєнній Україні співати російською. Андрію Михайловичу, вже відмовилися всі. Треба робити вибір", зауважили в "МУЗВАР".

Реакція МУЗВАР на пісні Сердючки
Реакція творців порталу "МУЗВАР" на російськомовний репертуар Вєрки Сердючки. Скриншот: Instagram/muzvar_ua

"За російськомовний репертуар під час повномасштабного вторгнення прилітало усім артистам, окрім, мабуть, Данилка. І, можливо, саме через це він так від нього і не відмовився. За два роки був час трохи перекласти, трохи написати нового. Барських, Полякова, Дорофєєва змогли, то чому Сердючка не може", написали творці популярного Telegram-каналу "Культурна прачечна".

Інша думка українців про Сердючку та концерти

Втім, деякі користувачі соцмереж встали на захист Андрія Данилка. Багато хто наголошує — неможливо забути про спогади, які в них є. Бо під треки Сердючки в деяких з них щось приємне та й відбулося в житті. 

  • Багато спогадів хороших лишилося, і пісні на російській — це просто приємний спогад і все. Люди на декілька хвилин хочуть повернутися у ті спогади, дитинство, юність, молодість.
  • Є безліч патріотів у вишиванках, які розмовляють українською, але крадуть. Данилко робить багато чого для країни та ЗСУ. А ви дивані критики.

Втім зазначимо — таких коментарів значно менше. Також багато користувачів соцмереж висловили обурення, що в столиці взагалі проходять такі заходи, тоді як, зокрема, окупанти почали наступальні дії на Харківщині. 

Обурення українців концертами в столиці під час війни
Обурення українців концертами в столиці під час війни. Скриншоти: Instagram/tonya_matvienko

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вєрка Сердючка переспівала композицію Jerry Heil і Alyona Alyona на своєму концерті. Також ми розповідали, що фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин висловився про бронь від мобілізації для артистів.

музика
соцмережі
мовний скандал
Вєрка Сердючка
українські зірки

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