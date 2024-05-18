Вєрку Сердючку захейтили за виконання російськомовних пісень в столиці у розпал війни

Артистка Вєрка Сердючка з "мамою". Фото: Instagram/v_serduchka

Народна улюблениця Вєрка Сердючка разом зі своїм великим колективом відіграла концерт в одному з київських комплексів для відпочинку. Втім деяких гостей шоу, а згодом користувачів соцмереж, обурило виконання певних композицій російською мовою.

Новини.LIVE розкаже про реакцію українців на виступ Сердючки в столиці.

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Однією з перших обурення висловила співачка Тоня Матвієнко. Вона опублікувала фрагмент з концерту Вєрки Сердючки (в образі якого виступає композитор Андрій Данилко) та лаконічно підписала — WTF. В перекладі з англійської, якщо з цензурою, це "якого дідька".

Реакція Тоні Матвієнко на виконання російськомовних пісень Сердючкою. Скриншот: Instagram/tonya_matvienko

Своє розчарування висловила й авторка влогів про "Євробачення" Анна Тульєва, яка днями повернулась зі шведського Мальме. Після того, як зазвучали російськомовні композиції, телеведуча пішла з концерту.

Анна Тульєва на концерті Вєрки Сердючки в Києві. Скриншоти: Instagram/anntulieva

"Ми вирішили поїхати додому. Вєру любимо та поважаємо, розуміємо, що її пісні виростили не одне покоління. Та це справа кожного", — написала Тульєва.

Автори порталу "МУЗВАР" зазначили — в оновленій програмі половина репертуару експровідниці досі звучить російською.

"Коли ми та суспільство у 2022 році порушували питання про відсутність адаптації легендарних пісень Вєрки під нову страшну українську реальність — артистка відшуткувалась та натякала на великі зміни у репертуарі. Але на "ремонт" Сердючка згодилася лише частково. Фактично це наразі єдиний поп-артист, який продовжує у воєнній Україні співати російською. Андрію Михайловичу, вже відмовилися всі. Треба робити вибір", — зауважили в "МУЗВАР".

Реакція творців порталу "МУЗВАР" на російськомовний репертуар Вєрки Сердючки. Скриншот: Instagram/muzvar_ua

"За російськомовний репертуар під час повномасштабного вторгнення прилітало усім артистам, окрім, мабуть, Данилка. І, можливо, саме через це він так від нього і не відмовився. За два роки був час трохи перекласти, трохи написати нового. Барських, Полякова, Дорофєєва змогли, то чому Сердючка не може", — написали творці популярного Telegram-каналу "Культурна прачечна".

Інша думка українців про Сердючку та концерти

Втім, деякі користувачі соцмереж встали на захист Андрія Данилка. Багато хто наголошує — неможливо забути про спогади, які в них є. Бо під треки Сердючки в деяких з них щось приємне та й відбулося в житті.

Багато спогадів хороших лишилося, і пісні на російській — це просто приємний спогад і все. Люди на декілька хвилин хочуть повернутися у ті спогади, дитинство, юність, молодість.

Є безліч патріотів у вишиванках, які розмовляють українською, але крадуть. Данилко робить багато чого для країни та ЗСУ. А ви дивані критики.

Втім зазначимо — таких коментарів значно менше. Також багато користувачів соцмереж висловили обурення, що в столиці взагалі проходять такі заходи, тоді як, зокрема, окупанти почали наступальні дії на Харківщині.

Обурення українців концертами в столиці під час війни. Скриншоти: Instagram/tonya_matvienko

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вєрка Сердючка переспівала композицію Jerry Heil і Alyona Alyona на своєму концерті. Також ми розповідали, що фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин висловився про бронь від мобілізації для артистів.