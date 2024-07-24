Сергей и Снежана Бабкины едва не погибли в Харькове.

Украинский певец Сергей Бабкин. Фото: instagram.com/babkin_official

Вражеская ракета ударила по соседнему от семьи музыканта дому. Снежана Бабкина шокировала подробности того, как они с мужем практически попали под обстрел.

Об этом она рассказала в Instagram.

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Звездная пара вместе с друзьями арендовала дом в Харькове для отдыха. Во время обстрела городу вражеская ракета прилетела в соседний дом, в 5 метрах от них.

"Мы с друзьями арендовали дом на ночь. На этой территории был еще один в пяти метрах от нашего. Второй дом арендовали две пары. Сегодня в пять утра прилетела С-300 в дом рядом. Мы проснулись от страшного звука. Полетело стекло, дым, огонь. Через 10 минут приехало много полиции, Нам всем невероятно повезло! До сих пор шум в голове. Спасибо, что живы!" — написала Бабкина.

Сергей и Снежана Бабкины с друзьями стали свидетелями обстрела. Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, Сергей Бабкин показал, как поздравил своего сына с окончанием школы за границей. Также музыкант поделился тем, сколько собрал средств на благотворительность с самого начала полномасштабной войны.