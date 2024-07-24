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Сергій Бабкін опинився біля епіцентру ракетного обстрілу в Харкові

24 липня 2024 12:20
Антоніна Завадська - Редактор
Сергій та Сніжана Бабкіни ледве не загинули в Харкові — деталі
Український співак Сергій Бабкін. Фото: instagram.com/babkin_official
Антоніна Завадська - Редактор

Ворожа ракета вдарила по сусідньому від родини музиканта будинку. Сніжана Бабкіна шокувала подробицями того, як вони з чоловіком практично потрапили під обстріл.

Про це вона розповіла в Instagram. 

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Зіркова пара разом з друзями орендували будинок в Харкові для відпочинку. Під час обстрілу міста, ворожа ракета прилетіла в сусідній будинок, за 5 метрів від них.

"Ми з друзями орендували будинок на ніч. На цій території був ще один за п'ять метрів від нашого. Другий будинок орендували дві пари. Сьогодні о п'ятій ранку прилетіла С-300 в будинок поруч. Ми прокинулись від страшного звуку. Полетіло скло, дим, вогонь. Через 10 хвилин приїхало багато поліції, пожежники. Нам всім неймовірно пощастило! Досі шум у голові. Дякуємо, що живі", — шокувала Бабкіна.

Сергій та Сніжана Бабкіни з друзями стали свідками обстрілу. Фото: instagram.com/snezhana_babkina
Сергій та Сніжана Бабкіни з друзями стали свідками обстрілу. Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, Сергій Бабкін показав, як привітав свого сина з закінченням школи закордоном. Також музикант поділився тим, скільки зібрав коштів на благодійність від початку повномасштабної війни.

Харків Сергій Бабкін Сніжана Бабкіна обстріли співак українські зірки

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