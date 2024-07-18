Старший син Сергія та Сніжани Бабкіних здобув шкільну освіту в Німеччині

Музикант Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною та сином Артуром. Фото: Instagram/snezhana_babkina

Старший син учасника гурту 5'Nizza, співака Сергія Бабкіна закінчив навчання в школі. Через повномасштабну війну родина артиста тимчасово переїхала до Німеччини.

Про це у своїх соцмережах розповіла дружина Сергія Бабкіна, Сніжана.

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Сніжана опублікувала фотографії, на яких позує зі старшим сином Артуром. За зростом хлопець обігнав зіркових батьків. В руках Артур тримав диплом української школи SchlaUA в Мюнхені.

"Наш красень! Вчора в нас був випускний. Багато емоцій! Багато щастя! Дякуємо SchlaUA за те, що наші діти, попри всі перешкоди та труднощі, здобули якісну українську освіту", — написала Сніжана.

Старший син Сергія та Сніжани Бабкіних. Фото: Instagram/snezhana_babkina

Випускний старшого сина Сергія Бабкіна. Фото: Instagram/snezhana_babkina

Також Сніжана Бабкіна поділилась архівним фото, на якому Артур з батьками позує на камеру під час випускного в харківському садочку. Саме в цьому місті до повномасштабної війни жила зіркова родина.

Архівне фото родини Бабкіних з Харкова. Фото: Instagram/snezhana_babkina

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Бабкін потішив фанатів фото з трьома дітьми та дружиною. Також ми розповідали, що учасниця британського гурту Spice Girls Мел Бі в 49 років здобула науковий ступінь в університеті.