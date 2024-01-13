Сергей Притула заявил, что не будет больше сотрудничать с Соней Морозюк

Соня Морозюк и Сергей Притула. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Волонтер Сергей Притула высказал свое мнение по поводу коррупционного скандала с художницей Соней Морозюк. Его благотворительный фонд планировал совместный проект с ней, однако это решение отменено.

Об этом активист рассказал в подкасте с Антоном Тимошенко.

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Художницу Соню Морозюк общество обвиняет в причастности к коррупционному преступлению. Она — будущая невестка семьи Гринкевичей, обвиняемых в хищении денег ЗСУ.

После скандального взрыва Притула начали "забрасывать" вопросами об его позиции о Соне Морозюк. У него был общий проект с ней для благотворительного фонда и также он размещал фотографии с девушкой в фотоблоге.

Экстелеведущий не хотел комментировать ситуацию, когда скандал набрал наибольший оборот, однако наконец-то высказал свою позицию.

"У нас была история. Соня Морозюк пришла к нам, дала мне футболку, на которой была написана фраза "Этот день настал". Это фраза, которая со мной ассоциируется. И наши на фонде договорились, что она сделает нам дизайн на мерч, который мы потом должны были выпускать. И она, собственно, разработала этот дизайн", — рассказал Притула.

Соня Морозюк и Сергей Притула. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Волонтер в тот момент знал Соню только как художницу и не узнавал о ее личной жизни. Когда стало известно о коррупционных схемах Гринкевичей и ее возможной причастности, Сергей Притула решил, что не будет никакого сотрудничества.

"У нас есть фотка, потому что на тот момент мы договаривались, чтобы сделать мерч. Она не пришла с плакатом: "Мой жених и его папа — коррупционеры и взяточники, и бросили Министерство обороны на тендерах". Это пришла на тот момент известная художница, которая делала муралы. Понятно, что сейчас вопрос сотрудничества с ней вообще не стоит", — высказался Притула.

Ранее Соня Морозюк прокомментировала расследование ДБР по ее двум квартирам.

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