Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Соня Морозюк прокоментувала розслідування ДБР щодо її двох квартир arrow

Соня Морозюк прокоментувала розслідування ДБР щодо її двох квартир

12 січня 2024 20:46
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Соня Морозюк прокоментувала розслідування ДБР щодо її двох квартир
Художниця Соня Морозюк. Фото: Instagram/sonya.moroziuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні стало відомо, що на запит ДБР у фігурантки корупційного скандалу навколо родини Гринкевичів, художниці Соні Морозюк, виявили дві квартири. Також Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) також виявило об’єкт нежитлової нерухомості в центрі столиці (вулиця Саксаганського). Морозюк прокоментувала результати розслідування. 

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

Читайте також:

Соня Морозюк про свої квартири

Художниця зазначила, що квартири вона придбала ще за рік до знайомства зі своїм нареченим Романом, сином бізнесмена Ігоря Гринкевича. То ж с до відмивання бюджетних коштів вона не має відношення. Квартири, за словами Морозюк, були придбані 2 червня і 16 серпня 2022 року.

"Одну собі купив батько (продавши до цього нерухомість в Харкові), і оформив частку на мене. Він є платником, це його гроші, не мої. І другу (квартиру. — Ред.) я купила з частковою допомогою батька, і він є співвласником", — розповіла Морозюк. 

Скриншот: Instagram/sonya.moroziuk

Щодо нежитлової нерухомості під майстерню в центрі Києва, Морозюк, за її словами, заплатила 4,6 млн гривень. А не 250 тисяч доларів, як про це писали в мережі. 

"Це приблизно мій річний дохід. Всі такі угоди проводяться у безготівці і банк перевіряє джерело надходження коштів. Нагадаю, що я вже не один рік ФОП і сплачую податки. Нагадаю також, що готую документи для добровільної подачі декларації, щоб було ще зрозуміліше", — підсумувала Соня Морозюк. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Аліна Шаманська виступила проти булінгу Соні Морозюк. Також ми розповідали, що в Міноборони розпочали перевірку контрактів Гринкевичів з компаніями.

скандал
ДБР
корупція
соцмережі
Ігор Гринкевич
Соня Морозюк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі