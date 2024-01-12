Соня Морозюк прокоментувала розслідування ДБР щодо її двох квартир

Художниця Соня Морозюк. Фото: Instagram/sonya.moroziuk

Напередодні стало відомо, що на запит ДБР у фігурантки корупційного скандалу навколо родини Гринкевичів, художниці Соні Морозюк, виявили дві квартири. Також Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) також виявило об’єкт нежитлової нерухомості в центрі столиці (вулиця Саксаганського). Морозюк прокоментувала результати розслідування.

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

Читайте також:

Соня Морозюк про свої квартири

Художниця зазначила, що квартири вона придбала ще за рік до знайомства зі своїм нареченим Романом, сином бізнесмена Ігоря Гринкевича. То ж с до відмивання бюджетних коштів вона не має відношення. Квартири, за словами Морозюк, були придбані 2 червня і 16 серпня 2022 року.

"Одну собі купив батько (продавши до цього нерухомість в Харкові), і оформив частку на мене. Він є платником, це його гроші, не мої. І другу (квартиру. — Ред.) я купила з частковою допомогою батька, і він є співвласником", — розповіла Морозюк.

Скриншот: Instagram/sonya.moroziuk

Щодо нежитлової нерухомості під майстерню в центрі Києва, Морозюк, за її словами, заплатила 4,6 млн гривень. А не 250 тисяч доларів, як про це писали в мережі.

"Це приблизно мій річний дохід. Всі такі угоди проводяться у безготівці і банк перевіряє джерело надходження коштів. Нагадаю, що я вже не один рік ФОП і сплачую податки. Нагадаю також, що готую документи для добровільної подачі декларації, щоб було ще зрозуміліше", — підсумувала Соня Морозюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Аліна Шаманська виступила проти булінгу Соні Морозюк. Також ми розповідали, що в Міноборони розпочали перевірку контрактів Гринкевичів з компаніями.