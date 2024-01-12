Соня Морозюк прокоментувала розслідування ДБР щодо її двох квартир
Напередодні стало відомо, що на запит ДБР у фігурантки корупційного скандалу навколо родини Гринкевичів, художниці Соні Морозюк, виявили дві квартири. Також Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) також виявило об’єкт нежитлової нерухомості в центрі столиці (вулиця Саксаганського). Морозюк прокоментувала результати розслідування.
Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.
Соня Морозюк про свої квартири
Художниця зазначила, що квартири вона придбала ще за рік до знайомства зі своїм нареченим Романом, сином бізнесмена Ігоря Гринкевича. То ж с до відмивання бюджетних коштів вона не має відношення. Квартири, за словами Морозюк, були придбані 2 червня і 16 серпня 2022 року.
"Одну собі купив батько (продавши до цього нерухомість в Харкові), і оформив частку на мене. Він є платником, це його гроші, не мої. І другу (квартиру. — Ред.) я купила з частковою допомогою батька, і він є співвласником", — розповіла Морозюк.
Щодо нежитлової нерухомості під майстерню в центрі Києва, Морозюк, за її словами, заплатила 4,6 млн гривень. А не 250 тисяч доларів, як про це писали в мережі.
"Це приблизно мій річний дохід. Всі такі угоди проводяться у безготівці і банк перевіряє джерело надходження коштів. Нагадаю, що я вже не один рік ФОП і сплачую податки. Нагадаю також, що готую документи для добровільної подачі декларації, щоб було ще зрозуміліше", — підсумувала Соня Морозюк.
Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Аліна Шаманська виступила проти булінгу Соні Морозюк. Також ми розповідали, що в Міноборони розпочали перевірку контрактів Гринкевичів з компаніями.
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