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Сергей Притула признался, готов ли мобилизоваться в ВСУ

4 августа 2024 20:00
Антонина Завадская - Редактор
Сергей Притула признался, когда будет готов вступить в ряды ВСУ.
Волонтер и шоумен Сергей Притула. Фото: instagram/siriy_ru
Антонина Завадская - Редактор

Волонтер и общественный деятель Сергей Притула высказался о готовности мобилизоваться. Сейчас у него отсрочка, однако при необходимости готов взять оружие в руки.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

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Сергей Притула готов вступить в ряды ВСУ

Волонтер Сергей Притула имеет отсрочку от службы, поскольку у него трое детей. Добровольно мобилизоваться он пока не планирует, ведь эффективно и активно помогает армии, когда руководит своим фондом. Впрочем, если изменятся законы и его отсрочка будет недействительной, наденет форму.

"В январе 2024 года я пришел в ТЦК, прошел ВЛК, получил отсрочку как многодетный отец. И собственно нахожусь в состоянии ожидания и готовности. Если изменится что-то в законодательстве или если государство примет какие-то новые правила и скажет "ага", — значит "вперед", — прокомментировал Притула.

Сергей Притула руководит фондом, помогающим армии. Фото: instagram/siriy_ru
Сергей Притула руководит фондом, помогающим армии. Фото: instagram/siriy_ru

Также волонтер вспомнил, как отреагировали военные, когда мобилизовали руководителя военного направления его фонда. Никто из них не радовался.

"Потому что Рома Синицын реально разбирался во всем, что происходит на 1200 километров линии боевого столкновения. Верифицировал запросы по максимальной актуальности для всех подразделений. Когда его мобилизовали, подразделение аэроразведки получило хорошего юнита. Но для сотен больших подразделений потерялась на определенный период времени коммуникационное звено", — отметил общественный деятель.

Сергей Притула пока не планирует мобилизоваться. Фото: instagram/siriy_ru
Сергей Притула пока не планирует мобилизоваться. Фото: instagram/siriy_ru

В семье Сергея Притулы почти все мужчины служат, поэтому он часто задумывался над этим. Впрочем, военнослужащие убедили, что в тылу он приносит больше пользы.

"Мой старший брат пошел добровольцем с кордовцами, а два брата мои двоюродные — офицеры Вооруженных сил Украины, крестный сын — офицер Госпогранслужбы. И я такой, в моменте — мне надо. Но как раз военные стали теми людьми, которые меня убедили, что не нужно делать поспешных решений, нужно заниматься тем, чем ты занимался все эти годы до полномасштабного вторжения. И смотря, еще раз скажу, на результаты работы фонда, мне кажется, что еще рано говорить о подобных вещах", — додав Притула.

Сергей Притула неоднократно хотел уйти в ВСУ. Фото: instagram/siriy_ru
Сергей Притула неоднократно хотел уйти в ВСУ. Фото: instagram/siriy_ru

Напомним, Сергей Притула раскритиковал сбежавшего в США "кварталовца". Также волонтер доказал, что не покупал квартиру во время войны.

ВСУ Сергей Притула волонтеры телевидение украинские звезды мобилизация

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