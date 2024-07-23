Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Притула різко відреагував на скандал із виїздом Руслана Ханумака в США arrow

Притула різко відреагував на скандал із виїздом Руслана Ханумака в США

23 липня 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Притула прокоментував виїзд Ханумака — відео
Волонтер Сергій Притула. Фото: скриншот з інтерв'ю
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Український телеведучий, актор і засновник благодійного фонду Сергій Притула прокоментував гучний скандал із виїздом автора студії "Квартал 95" Руслана Ханумака. На його думку, це серйозно підриває довіру до артистів, які збирають за кордоном допомогу для нашого війська.

Про це він заявив в інтерв'ю стендап-коміку Антону Тимошенку.

Читайте також:

Притула про Ханумака

Волонтер обурений вчинком Ханумака. Його дратує несправедливість цієї ситуації. Поки українські військові не можуть роками побачитись із власними дітьми, актор без законних підстав виїхав до сина у США в розпал війни.

"Він виїхав, усім ручкою помахав і сказав: "Нехай я буду ухилянт чи зрадник, але буду зі своєю дитиною". Коли ти публічно впізнавана людина, і ти суспільству, яке страждає в часи війни, і мільйони людей не можуть побачити своїх дітей, кажеш: "А я можу, я виїхав". І тут постає питання, а як ти виїхав?" — зазначив Притула.

Він підкреслив, що в українському суспільстві існує великий запит на справедливість, але українська влада не завжди відповідає цьому запиту. Волонтер нині сумнівається в тому, що українці колись дізнаються про те, як Ханумаку насправді вдалося перетнути кордон.

Скандал із Русланом Ханумаком

Нещодавно Ханумак повідомив шанувальникам про те, що він полетів до США, щоб побачитися зі своїм сином від колишньої дружини, блогерки Аліни Шаманської.

Руслан Ханумак виїхав у США
Автор студії "Квартал 95" Руслан Ханумак з Аліною Шаманською і сином. Фото: Instagram Аліни Шаманської

Артист відкрито заявив про те, що хоче бачити, як росте його дитина, та натякнув, що назавжди переїхав до Америки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що студія "Квартал 95" потрапила у скандал, пов'язаний із дитячою лікарнею  "Охматдит". А також Олександр Еллерт показався на шикарній яхті.

США Квартал 95 Сергій Притула війна в Україні виїзд за кордон Руслан Ханумак

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом