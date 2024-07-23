Притула прокоментував виїзд Ханумака — відео

Волонтер Сергій Притула. Фото: скриншот з інтерв'ю

Український телеведучий, актор і засновник благодійного фонду Сергій Притула прокоментував гучний скандал із виїздом автора студії "Квартал 95" Руслана Ханумака. На його думку, це серйозно підриває довіру до артистів, які збирають за кордоном допомогу для нашого війська.

Про це він заявив в інтерв'ю стендап-коміку Антону Тимошенку.

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Волонтер обурений вчинком Ханумака. Його дратує несправедливість цієї ситуації. Поки українські військові не можуть роками побачитись із власними дітьми, актор без законних підстав виїхав до сина у США в розпал війни.

"Він виїхав, усім ручкою помахав і сказав: "Нехай я буду ухилянт чи зрадник, але буду зі своєю дитиною". Коли ти публічно впізнавана людина, і ти суспільству, яке страждає в часи війни, і мільйони людей не можуть побачити своїх дітей, кажеш: "А я можу, я виїхав". І тут постає питання, а як ти виїхав?" — зазначив Притула.

Він підкреслив, що в українському суспільстві існує великий запит на справедливість, але українська влада не завжди відповідає цьому запиту. Волонтер нині сумнівається в тому, що українці колись дізнаються про те, як Ханумаку насправді вдалося перетнути кордон.

Скандал із Русланом Ханумаком

Нещодавно Ханумак повідомив шанувальникам про те, що він полетів до США, щоб побачитися зі своїм сином від колишньої дружини, блогерки Аліни Шаманської.

Автор студії "Квартал 95" Руслан Ханумак з Аліною Шаманською і сином. Фото: Instagram Аліни Шаманської

Артист відкрито заявив про те, що хоче бачити, як росте його дитина, та натякнув, що назавжди переїхав до Америки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що студія "Квартал 95" потрапила у скандал, пов'язаний із дитячою лікарнею "Охматдит". А також Олександр Еллерт показався на шикарній яхті.