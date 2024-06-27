Сергей Жадан отреагировал на сплетни о его романе.

Писатель Сергей Жадан, народный депутат Соломия Бобровская и режиссер Любомир Левицкий. Фото: instagram/solomiia.bobrovska

Украинскому писателю Сергею Жадану приписали новый роман. Светский блогер Богдан Беспалов считает, что он влюбился в народную депутатку Соломию Бобровскую.

Свой ответ на эту информацию поэт написал в Facebook.

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Сергей Жадан не подтвердил новый роман

Писатель отреагировал на слухи о его романе с народным депутатом Соломией Бобровской. Он не опроверг информацию, но не подтвердил. Впрочем, по его шутке кажется, что ему на войне не до любви.

"Должен признать, что все самое интересное в своей жизни я узнал благодаря отечественной журналистике", — написал поэт.

Реакция Сергея Жадана на сплетни о его новом романе. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Напомним, Сергею Жадану приписали роман с женщиной из политики. Также писатель мобилизовался и открыл большой сбор на нужды армии.