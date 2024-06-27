Сергій Жадан почав зустрічатися з Соломією Бобровською — деталі

Український письменник Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Письменник та музикант Сергій Жадан, який нещодавно приєднався до лав ЗСУ, закрутив новий роман. Цього разу він закохався в жінку з політики.

Про це розповів блогер Богдан Беспалов.

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Пліткують, що Сергій Жадан вже знайшов собі нову дівчину після скандального розриву зі співачкою Христиною Соловій. Нова обраниця — 34-річна депутатка від політичної партії "Голос", а в колишньому — виконувачка обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації (2016—2017) Соломія Бобровська.

Народна депутатка Соломія Бобровська. Фото: instagram/solomiia.bobrovska

З 2022 року вона стала членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Втім, про її особисте — нічого не відомо, окрім того, що вона незаміжня та немає дітей.

Батько нардепки — доктор технічних наук, професор кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету, автор чотирьох книг Анатолій Бобровський. Також полюбляє політику, адже обирався до міської ради 6-го скликання і був членом фракції ВО "Свобода".

Народна депутатка Соломія Бобровська. Фото: instagram/solomiia.bobrovska

Брат Соломії Тарас — у 2017 році він був старшим офіцером відділу з питань міжнародної технічної допомоги Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Письменний Сергій Жадан, народна депутатка Соломія Бобровська і режисер Любомир Левицький.Фото: instagram/solomiia.bobrovska

Нагадаємо, що Жадан вже двічі був одружений. Востаннє з Іриною Куциною, вони мають доньку Марію. Минулого року він зустрічався зі співачкою Христиною Соловій, втім "мистецький союз" закінчився трагічно. Дівчина зізналась, що зрадила коханого. Нині письменник служить у "Хартії".