Сергій Жадан відреагував на плітки про його роман — деталі

Письменник Сергій Жадан, народна депутатка Соломія Бобровська і режисер Любомир Левицький.Фото: instagram/solomiia.bobrovska

Українському письменнику Сергію Жадану приписали новий роман. Світський блогер Богдан Беспалов вважає, що він закохався в народну депутатку Соломію Бобровську.

Свою відповідь на цю інформацію поет написав у Facebook.

Читайте також:

Сергій Жадан не підтвердив новий роман

Письменник відреагував на чутки про його роман з народною депутаткою Соломією Бобровською. Він не спростував інформацію, але й не підтвердив. Втім, з його жарту здається, що йому на війні не до кохання.

"Мушу визнати, що все найцікавіше в своєму житті я дізнався завдяки вітчизняній журналістиці", — написав поет.

Реакція Сергія Жадана на плітки про його новий роман. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Нагадаємо, Сергію Жадану приписали роман з жінкою з політики. Також письменник мобілізувався та відкрив великий збір на потреби армії.