Сергій Жадан відреагував на плітки про його роман — деталі

Сергій Жадан комедійно відреагував на чутки про його роман з депутаткою
Українському письменнику Сергію Жадану приписали новий роман. Світський блогер Богдан Беспалов вважає, що він закохався в народну депутатку Соломію Бобровську.
Свою відповідь на цю інформацію поет написав у Facebook.
Сергій Жадан не підтвердив новий роман
Письменник відреагував на чутки про його роман з народною депутаткою Соломією Бобровською. Він не спростував інформацію, але й не підтвердив. Втім, з його жарту здається, що йому на війні не до кохання.
"Мушу визнати, що все найцікавіше в своєму житті я дізнався завдяки вітчизняній журналістиці", — написав поет.
Нагадаємо, Сергію Жадану приписали роман з жінкою з політики. Також письменник мобілізувався та відкрив великий збір на потреби армії.
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