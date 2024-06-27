Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Сергій Жадан комедійно відреагував на чутки про його роман з депутаткою arrow

Сергій Жадан комедійно відреагував на чутки про його роман з депутаткою

27 червня 2024 11:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Сергій Жадан відреагував на плітки про його роман — деталі
Письменник Сергій Жадан, народна депутатка Соломія Бобровська і режисер Любомир Левицький.Фото: instagram/solomiia.bobrovska
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українському письменнику Сергію Жадану приписали новий роман. Світський блогер Богдан Беспалов вважає, що він закохався в народну депутатку Соломію Бобровську. 

Свою відповідь на цю інформацію поет написав у Facebook.

Читайте також:

Сергій Жадан не підтвердив новий роман

Письменник відреагував на чутки про його роман з народною депутаткою Соломією Бобровською. Він не спростував інформацію, але й не підтвердив. Втім, з його жарту здається, що йому на війні не до кохання. 

"Мушу визнати, що все найцікавіше в своєму житті я дізнався завдяки вітчизняній журналістиці", — написав поет.

Реакція Сергія Жадана на плітки про його новий роман. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan
Реакція Сергія Жадана на плітки про його новий роман. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Нагадаємо, Сергію Жадану приписали роман з жінкою з політики. Також письменник мобілізувався та відкрив великий збір на потреби армії.

Верховна Рада
війна
письменники
роман
Сергій Жадан
Кохання
плітки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024