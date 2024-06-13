Гурт Жадан і Собаки попрохав шанувальників допомогти зі збором на потреби військових

Сергій Жадан у військовій формі звернувся до шанувальників з проханням про важливе
Відомий український письменник Сергій Жадан та учасники гурту "Жадан і Собаки" звернулись до шанувальників із проханням про підтримку. Артисти зараз проходять військовий вишкіл і не мають можливості організовувати виступи, а тому попросили у фанів фінансової підтримки.
Відповідний ролик був опублікований на сторінці письменника в Instagram.
Гурт Жадан і Собаки записав звернення до українців
Музиканти звернулися до своєї аудиторії із проханням про фінансову підтримку. Зараз учасники гурту "Жадан і Собаки" проходять військовий вишкіл у складі 13 бригади Національної Гвардії України "Хартія" і не мають можливості збирати на виступах кошти на підтримку своїх побратимів.
Артисти забезпечували "Хартію" усім необхідним ще з початку повномасштабного вторгнення РФ, а зараз учасники гурту просять фінансової допомоги для бригади у своїх шанувальників. Музиканти відкрили збір на 1 млн грн для того, щоб забезпечити усім необхідним новобранців "Хартії".
"З очевидних причин ми не матимемо найближчим часом великих комерційних концертів, на яких ми могли б зібрати суму, щоби підтримати своїх побратимів, але ми віримо і сподіваємося на людей, які нас підтримують, які знають, чим ми займаємось, які з нами завжди були весь цей час", — звернувся письменник до своєї аудиторії.
Раніше ми писали, що вчений Тімоті Снайдер засудив рішення Сергія Жадана встати до війська. А також письменник потролив журналіста одного з українських видань.
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