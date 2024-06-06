Сергей Жадан учится на военного.

Украинский писатель Сергей Жадан. Фото: instagram/serhiy_zhadan/

Писатель Сергей Жадан готовится к службе в украинской армии. Его учат в 13-й бригаде Нацгвардии "Хартия".

Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте также:

Сергей Жадан учится в украинской армии

Всемирно известный украинский писатель Сергей Жадан проходит военные учения. Он присоединился к рядам 13 бригады Нацгвардии "Хартия".

"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку", — написал писатель утром 6 июня.

Сергей Жадан на полигоне. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Его поклонники неоднозначно отреагировали на его решение мобилизоваться, ведь талант литератора важен для развития страны.

"Безграничное уважение, уважение и благодарность. Пусть Бог хранит вас!"

"Вас Господь наградил талантом, который нужно использовать в полной мере. Сегодня свои таланты украинцам нужно представлять на международной арене, чтобы мир понимал, что в сегодняшней Украине уже не будет Пушкина, когда есть Жадан. Я так думаю''.

"Выскажу свое мнение… Считаю, что такие люди как Сергей наиболее ценны в своей профессии и там они самое мощное оружие! Потому что те песни что пишет он и Ко, то сильнее оружие за любой искандер! Но понимаю, что это выбор каждого, поэтому удачи и берегите себя!"

Комментарии о мобилизации Сергея Жадана. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Напомним, ученый Тимоти Снайдер осудил решение Сергея Жадана встать в армию. Также писатель заявил о желании стать военным еще два месяца назад.