Сергій Жадан навчається на військового — фото

Український письменник Сергій Жадан. Фото: instagram/serhiy_zhadan/

Письменник Сергій Жадан готується до служби в українській армії. Його навчають у 13-тій бригаді Нацгвардії "Хартія".

Про це він повідомив у Facebook.

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Сергій Жадан навчається в українській армії

Всесвітньовідомий український письменник Сергій Жадан проходить військові навчання. Він долучився до лав 13 бригади Нацгвардії "Хартія".

"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл", — написав письменник зранку 6 червня.

Сергій Жадан на полігоні. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Його шанувальники неоднозначно відреагували на його рішення мобілізуватись, адже талант літератора важливий для розвитку країни.

"Безмежна повага, шана і вдячність. Хай Бог береже вас!"

"Вас Господь нагородив талантом, який треба використовувати повною мірою. Сьогодні свої таланти українцям треба представляти на міжнародній арені, щоб світ розумів, в сьогоднішній Україні вже не буде Пушкіна, коли є Жадан. Я так думаю".

"Висловлю свою думку… Вважаю, що такі люди як Сергій найбільш цінні у своїй професії та там вони сама потужна зброя! Бо ті пісні що пише він і Ко, то сильніша зброя за будь-який іскандер! Але розумію, що то вибір кожного, тому удачі та бережіть себе!"

Коментарі про мобілізацію Сергія Жадана. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Нагадаємо, вчений Тімоті Снайдер засудив рішення Сергія Жадана встати до війська. Також письменник заявив про бажання стати військовим ще два місяці тому.