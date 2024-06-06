Сергій Жадан навчається на військового — фото

Сергій Жадан у військовій формі засвітився на полігоні
Письменник Сергій Жадан готується до служби в українській армії. Його навчають у 13-тій бригаді Нацгвардії "Хартія".
Про це він повідомив у Facebook.
Сергій Жадан навчається в українській армії
Всесвітньовідомий український письменник Сергій Жадан проходить військові навчання. Він долучився до лав 13 бригади Нацгвардії "Хартія".
"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл", — написав письменник зранку 6 червня.
Його шанувальники неоднозначно відреагували на його рішення мобілізуватись, адже талант літератора важливий для розвитку країни.
"Безмежна повага, шана і вдячність. Хай Бог береже вас!"
"Вас Господь нагородив талантом, який треба використовувати повною мірою. Сьогодні свої таланти українцям треба представляти на міжнародній арені, щоб світ розумів, в сьогоднішній Україні вже не буде Пушкіна, коли є Жадан. Я так думаю".
"Висловлю свою думку… Вважаю, що такі люди як Сергій найбільш цінні у своїй професії та там вони сама потужна зброя! Бо ті пісні що пише він і Ко, то сильніша зброя за будь-який іскандер! Але розумію, що то вибір кожного, тому удачі та бережіть себе!"
Нагадаємо, вчений Тімоті Снайдер засудив рішення Сергія Жадана встати до війська. Також письменник заявив про бажання стати військовим ще два місяці тому.
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