Сергей Жадан начал встречаться с Соломией Бобровской.

Украинский писатель Сергей Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Недавно присоединившийся к рядам ВСУ, писатель и музыкант Сергей Жадан закрутил новый роман. На этот раз он влюбился в женщину из политики.

Об этом рассказал блогер Богдан Беспалов.

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Сплетничают, что Сергей Жадан уже нашел себе новую девушку после скандального разрыва с певицей Кристиной Соловой. Его избранница — 34-летняя депутат от политической партии "Голос", а в бывшем — исполняющая обязанности главы Одесской областной государственной администрации (2016—2017) Соломия Бобровская.

Народный депутат Соломия Бобровская. Фото: instagram/solomia.bobrovska

С 2022 года она стала членом парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Впрочем, о ее личной жизни ничего не известно, кроме того, что она не замужем и у нее нет детей.

Отец народного депутата — доктор технических наук, профессор кафедры менеджмента Ровенского государственного гуманитарного университета, автор четырех книг Анатолий Бобровский. Также любит политику, избирался в городской совет 6-го созыва и был членом фракции ВО "Свобода".

Народный депутат Соломия Бобровская. Фото: instagram/solomia.bobrovska

Брат Соломии Тарас — в 2017 году он был старшим офицером отдела по вопросам международной технической помощи Управления международного сотрудничества и евроинтеграции Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Письменный Сергей Жадан, народный депутат Соломия Бобровская и режиссер Любомир Левицкий. Фото: instagram/solomiia.bobrovska

Напомним, что Жадан уже дважды был женат. В последний раз с Ириной Куциной, у них есть дочь Мария. В прошлом году он встречался с певицей Христиной Соловий, впрочем, "творческий союз" закончился трагически. Девушка призналась, что изменила любимому. В настоящее время писатель служит в "Хартии".