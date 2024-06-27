Сергей Жадан начал встречаться с Соломией Бобровской.

Сергей Жадан закрутил роман с народным депутатом Бобровской — блогер
Недавно присоединившийся к рядам ВСУ, писатель и музыкант Сергей Жадан закрутил новый роман. На этот раз он влюбился в женщину из политики.
Об этом рассказал блогер Богдан Беспалов.
Сергей Жадан встречается с Соломией Бобровской
Сплетничают, что Сергей Жадан уже нашел себе новую девушку после скандального разрыва с певицей Кристиной Соловой. Его избранница — 34-летняя депутат от политической партии "Голос", а в бывшем — исполняющая обязанности главы Одесской областной государственной администрации (2016—2017) Соломия Бобровская.
С 2022 года она стала членом парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Впрочем, о ее личной жизни ничего не известно, кроме того, что она не замужем и у нее нет детей.
Отец народного депутата — доктор технических наук, профессор кафедры менеджмента Ровенского государственного гуманитарного университета, автор четырех книг Анатолий Бобровский. Также любит политику, избирался в городской совет 6-го созыва и был членом фракции ВО "Свобода".
Брат Соломии Тарас — в 2017 году он был старшим офицером отдела по вопросам международной технической помощи Управления международного сотрудничества и евроинтеграции Администрации Государственной пограничной службы Украины.
Напомним, что Жадан уже дважды был женат. В последний раз с Ириной Куциной, у них есть дочь Мария. В прошлом году он встречался с певицей Христиной Соловий, впрочем, "творческий союз" закончился трагически. Девушка призналась, что изменила любимому. В настоящее время писатель служит в "Хартии".
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