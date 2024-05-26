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Сердцем с тобой — Максим Галкин выразил соболезнования семьям погибших в Харькове

26 мая 2024 17:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Максим Галкин прокомментировал удар россиян по Харькову.
Российский шоумен и юморист Максим Галкин. Фото: РосСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин прокомментировал трагедию в Харькове и выразил искренние соболезнования семьям погибших. Артист поделился историей мальчика, папа которого, вероятно, погиб от рук оккупантов.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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Атака КАБами на "Эпицентр" в Харькове

Днем в субботу, 25 мая, оккупанты ударили КАБами по строительному гипермаркету в Харькове. Спасатели до сих пор разбирают завалы и уже известно о 16 погибших и 44 раненых.

Артист поделился щемящей историей маленького харьковчанина, который пришел на место "прилета", где погибли много людей для того, чтобы сдать ДНК-материал. Это поможет спасателям найти тело его родного человека или дать надежду, что он остался в живых.

Галкин осудил удар россиян по Харькову
Российский шоумен и юморист Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Галкин болезненно отреагировал на очередной акт терроризма россиян и выразил соболезнования семьям погибших.

"Харьков, 8-летний мальчик сдает ДНК, его отец не вернулся с работы. Он работал в отделе декора в харьковском "Эпицентре". Сбор ДНК может быть единственным способом найти останки родного человека или определить, что среди пепелища его нет и дать шаткую надежду. Какую угрозу представлял отдел декора в строительном торговом центре для могущественной ядерной россии? Харьков, сердцем с тобой", — написал артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

Напомним, ранее мы писали, что Максим Галкин выразил искренние соболезнования семьям погибших в его родной Одессе. А также юморист жестко потролил Киркорова и Лолиту, которые остались без заработков из-за "голой вечеринки".

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Харьков
Максим Галкин
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Эпицентр

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