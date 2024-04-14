Максим Галкин посмеялся над россиянами, которые распространяют против него ложь.

Российский шоумен и юморист Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин потролил российских журналистов, распространяющих ложь о том, что он испугался атак Ирана и сбежал из Израиля. Артист посоветовал им уделять внимание проблемам в своей стране.

Об этом он заявил на своей странице Instagram.

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Галкин обратился к пропагандистам

Российский юморист впервые после атаки Ирана на Израиль вышел на связь со своей аудиторией. Он признался, что перед сном решил почитать российские медиа и обнаружил, что пропагандисты распространяют про него очередную ложь. Они пишут о том, что шоумен испугался обстрелов и вместе с семьей сбежал из Израиля.

Артист потролил российских журналистов и посоветовал им заниматься проблемами в своей стране, а не обсуждать его "мелкую персону". Он подчеркнул, что пропагандистские каналы пользуются большой популярностью среди жителей России.

"Собирался поспать, но сдуру зашел на российские Telegram-каналы, причем какие-то помойки, два с половиной миллиона подписчиков на это г*вно. Как они написали: "Максим Галкин под хмельком пожелал удачи ПВО Израиля, а он даже не в Израиле". Слушайте, "журналисты", успокойтесь. В Израиле я и желаю успехов израильскому ПВО. И отслеживают же... Вы же большие, что же вы следите за мной, у вас новостей больше нет? Займитесь своими проблемами", — заявил Галкин.

Напомним, ранее мы писали, что Галкин жестко потролил Киркорова и Лолиту, которые остались без заработков из-за "голой вечеринки". А также Максим Галкин был оштрафован на миллион гривен в Дубае за антироссийские шутки.