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Сестра Меган Маркл хочет вовлечь Кейт Миддлтон в семейную войну

10 апреля 2024 12:16
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сестра Меган Маркл хочет вовлечь Кейт Миддлтон в семейную войну
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Юридическая команда Саманты Маркл попросит у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон дать показания в суде. Сводная сестра Меган пытается выиграть дело о клевете против герцогини Сассекской в суде Флориды.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ранее сообщалось, что адвокат Саманты Питер Тиктин подал апелляцию о том, что комментарии Меган во время интервью с принцем Гарри Опре Уинфри в 2021 году клевета. Иск был отклонен.

Несмотря на просьбы, 59-летняя Саманта подчеркнула, что "выздоровление Кейт Миддлтон является приоритетом".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Судья сказал, что дело следует закрыть, поскольку Саманта "не смогла определить никаких утверждений, которые могли бы подтвердить иск о клевете".

"Я думаю, что важно, чтобы все знали, что это было сделано моим адвокатом до того, как мир узнал о проблемах со здоровьем принцессы", — сказала Саманта бывшему ведущему GB News Дэну Вуттону.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тиктин сказал, что он чувствует, что принцесса сможет дать полезные показания свидетеля в суде. В заявлении говорится: "Я почувствовал, что Кэтрин может пролить важный свет на произошедшее, потому что между этими двумя, очевидно, что-то не так".

Принцесса шокировала мир, объявив, что она борется с раком.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Официальные новости о состоянии принцессы Уэльской не поступали после ее заявления в прошлом месяце.

16 января принцессе Кэтрин сделали операцию на брюшной полости. Эта новость была объявлена только на следующий день, когда Кенсингтонский дворец сообщил, что она восстанавливается после запланированной операции.

Тогда официальные лица не уточнили, какая операция, сказав лишь, что она прошла успешно. Во время видеообъявления принцесса сказала: "Анализ после операции обнаружил наличие рака" и что она находится на начальной стадии лечения.

Она не сообщила, какой вид рака обнаружили, а также подробности химиотерапии. В заявлении Кенсингтонского дворца говорится, что принцесса узнала про рак после проведения анализов после операции.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

В заявлении дворца сказано, что никаких подробностей о лечении не будет предоставлено, кроме того, что она начала его в конце февраля.

"Мы больше не будем делиться ни одной частной медицинской информацией. Принцесса, как и все мы, имеет право на медицинскую тайну", — говорится в заявлении.

Напомним, Кейт Миддлтон заставили рассказать о диагнозе. А японские монархи заведут фотоблог.

Меган Маркл
скандал
Кейт Миддлтон
королевская семья

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